visvim天價褸款│舊化褪色絲調、古着Patchwork　彰顯一分錢一分貨

【visvim/ 中村世紀】這些年古布再造、Patchwork風潮大行其道，早已由古着界別拓展至主流時裝舞台，投身此道的設計師與品牌都愈來愈多，如是者近年市場上絕對不缺定價親民的相關服飾。



不過，就在這個價錢愈來愈貼地的時勢下，中村世紀主理的visvim卻反其道而行，打造天價Patchwork外套，承惠$52,000港元。



這件Patchwork外套全名為KERCHIEF DOWN JKT P.W.。（visvim）

雖然較之visvim一期一會售價十數萬港元的藍染Boro或刺繡褸，$52,000的價錢算是「小兒科」，但綜觀業界夠膽死將一件古布Patchwork外套定價五萬元，基本上除古着真品之外，其他品牌難以企及，最接近的Greg Lauren賣兩、三萬港元經已到頂的了，但中村世紀就是中村世紀，任價格再瘋狂，他總是有魔力令你心動。

人家一般用十幾至數十塊布片便車成衣，visvim卻細緻到過百塊布碎拼貼衣服。（visvim）

首先visvim這件KERCHIEF DOWN JKT P.W.其拼貼工序所用到的古塊布，可比一般品牌出品的Patchwork外套繁雜得多，人家一般用十幾至數十塊布片便車成衣，visvim卻細緻到過百塊布碎拼貼衣服，先以兩個不同圖樣的對等三角形拼成正方形，並製成多組。

每個正方形之間又以橫向、縱然的不同布條隔間開來。而布塊既有花奔圖案、也有格紋、波點、腰果花，要將它們優美有型地組合在一起，既考藝術眼光，亦考車衣功架。此外KERCHIEF DOWN JKT P.W.不止具誘人外表，用料亦一絲不苛，外套內部塞滿天然白鵝絨，觸感輕盈、柔軟，更具上佳保暖性能，雖然集合上述優點大部份人定必覺得貴，但放心，總會有Fans心甘情願「科水」的。

DOUGLAS STADIUM JKT棒球褸。（visvim）

DOUGLAS STADIUM JKT承惠$13,423，入易難度無疑比KERCHIEF DOWN JKT P.W.低得多了。（visvim）

至於visvim SS23其他褸款同樣出采，DOUGLAS STADIUM JKT棒球褸以既光滑又光澤的絲綢作物料，這種造法方式坊間比比皆是，誰不知visvim卻出奇不意地注入舊化技術，以紫外光及洗水方式，將絲綢外表塑造出褪色效果，就像一件經過多年磨損和因暴露在陽光下而褪色的舊衣服般，媲美古着真品，承惠$13,423，入手難度無疑比KERCHIEF DOWN JKT P.W.低得多了。

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