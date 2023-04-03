坂本龍一離世｜最愛眼鏡Jacques Durand　為何教授鍾情法國品牌？

【坂本龍一離世】坂本龍一的離開除了令世人追憶起他無數音樂大作外，他獨到的時尚品味同樣叫人津津樂道，除了他與New Balance的故事，還尢最愛眼鏡品牌Jacques Durand。



認識坂本龍一最愛眼鏡品牌Jacques Durand。（GettyImages）

坂本龍一佩戴Jacques Durand精選：

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不同於New Balance，就算有沒有坂本龍一加持，這美國運動品牌本身已馳名世界，相反Jacques Durand此法國品牌可說是由坂本龍一一手撐起半邊天，才紅遍世界。基本上近年無論出席公開活動還是私人場合，他與Jacques Durand眼鏡製品都是形影不離，猶如代言人一樣，但沒有資料顯示，教授與Jacques Durand有任何利益關係，可見彼此關係只屬純粹的欣賞。

Jacques Durand主理人Jacques Durand本尊。（Jacques Durand）

Jacques Durand有着法式眼鏡的傳統神髓，既隨性亦相對個性化。（Gettyimages）

Jacques Durand本尊自1978年開始便從眼鏡專門店修習，其後遇上改變一生的眼鏡大師Alain Mikli，為品牌旗下眼鏡進行研發及製作工序，自此接觸到高端眼鏡及手工眼鏡相關知識。之後輾轉加盟Starck Biotech Paris成為項目主管後，再以自由身身份在歐洲各地接洽眼鏡設計項目工作，到2008年時機成熟，便毅然創立自家同名品牌Jacques Durand，起初名氣不大，直至被坂本龍一賞中，長期高調佩戴後才廣為潮流人所知。

為強化眼鏡之古典風韻，Jacques Durand不少作品其鏡框均進行了磨砂消光處理。（Jacques Durand）

簡單而言，Jacques Durand有着法式眼鏡的傳統神髓，既隨性亦相對個性化，鏡框大部份由法國工場生產，小量交由意大利職人製作，其特異的線條總給予人無數驚喜，貌似粗糙，但其實經過精心設計，存在感極強的粗框是他們一大特色。而為強化眼鏡之古典風韻，Jacques Durand不少作品其鏡框均進行了磨砂拋光處理，讓層層霧面消光效果交織在眼鏡之上，別具古着氛圍。

眼鏡型號方面，PAQUES 506絕對是Jacques Durand王牌傑作。（Jacques Durand）

Jacques Durand尚有外觀與506相似卻較貼合歐洲人臉形的PAQUES 106。（Jacques Durand）

至於眼鏡型號方面，PAQUES 506絕對是Jacques Durand王牌傑作，這可是設計師特意按照亞洲人臉形度身訂做型號，也是坂本龍一最愛款式，無論是沉實的啞黑色抑或花俏玳瑁色的PAQUES 506，皆是坂本氏最常佩戴款式，就連役所廣司也是支持者。其特點除上述提及過的法式線條和磨砂消光效果外，刻意將鼻橋部份提高，而塑造出看似無鼻橋的視覺形式，亦每每散發出別樹一格的藝術感和立體感，使人一見難忘。

LAZARUS 355。（Jacques Durand）

DT DE GIBRALTAR 337。（Jacques Durand）

魔鬼藏在細節中。（Jacques Durand）

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除了招牌PAQUES 506，Jacques Durand尚有外觀與506相似卻較貼合歐洲人臉形的PAQUES 106及其他風格的LAZARUS 355、BINTAN 353、DT MALACCA 335及CH.DES CONQUETTES 317型號，總有一款適合你。



最後，回顧坂本龍一時尚語錄：