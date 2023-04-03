【坂本龍一離世】盤點教授10個廣告演出　保險最青澀　啤酒超狂野

【坂本龍一離世】據日媒報導，日本音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內的醫院離世，享年71歲。



雖然坂本龍一是音樂人，但原來他的廣告演出也不少。



坂本龍一於3月28日離世，享年71歲（Getty Images）

坂本龍一畢生醉心音樂創作，不斷擴闊其音樂領域，挑戰自己。與此同時，他也參與其他範疇的工作，除了廣為人知演出大島渚所執導的電影《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas, Mr Lawrence）外，原來他亦有不少廣告演出，現在逐一重溫。



【日本生命】坂本龍一曾參與多個日本生命保險的廣告演出，年輕的他盡現青澀一面。

【青山洋服】坂本龍一晚年穿衣風格偏向素色簡約，跟西裝品牌青山洋服風格不謀而合。

【XSOL】坂本龍一推動環保不遺餘力，他為XSOL太陽光發電廣告中，以太陽能動力來為電子樂器發電，將音樂與環保合二為一。

【山崎】日本威士忌近年價格瘋狂飆升，山崎是其中一個熱門日威品牌。2002年坂本龍一參演廣告中，伴上美酒與櫻花，十分感性。

【Calpis】香港人非常熟悉劉德華烏龍茶飲品廣告，而鏡頭轉到日本，坂本龍一為Calpis罐裝玉玉茶廣告，同樣配以優美山林景色，感覺卻更有味道。

【NISSAN】 坂本龍一輕鬆演出日產CEDRIC汽車廣告，流露出陣陣中產氣味。

【Budweiser】坂本龍一大多數廣告演出偏向溫文彌雅，但他在Budweiser廣告中表現異常狂野，邊捽碟邊隊啤，飲勝！

【KYOCERA】 坂本龍一長曲髮配上鵝蛋形金絲眼鏡，再示範KYOCERA SAMURAI相機，藝術家味道超濃厚。

【New Balance】坂本龍一跟New Balance形影不離，這個990V4以鋼琴帶出NB灰系波鞋的雋永，凸顯細水長流。

【三共製薬】坂本龍一為三共製薬EB錠作曲兼演出，健康補充品與音樂一起為生活勞碌城市人提供療效。

最後，回顧坂本龍一時尚語錄：