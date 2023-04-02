【坂本龍一離世】日本樂壇至尊教授　New Balance波鞋是他的最愛

【坂本龍一離世】據日媒報導，日本音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內的醫院離世，享年71歲。



有「教授」之稱的坂本龍一，一生奉獻音樂，首涉足電子、民族、古典、實驗、配樂等不同範疇音樂，留下無數經典作品。



除了音樂外，坂本龍一對New Balance波鞋的專一，也令人留下深刻印象，現在一起回顧其時尚時刻。



坂本龍一於3月28日離世，享年71歲。（Wikipedia）

要數坂本龍一的經典唱片，實在數之不盡，而且風格甚多元化，由早期電子組合Yellow Magic Orchestra到獨立個人發展，以至電影配樂，到後期專注實驗與古典，不過「教授」對腳上的鞋履，卻甚為專一，多年都長見New Balance，形影不離。

坂本龍一穿上New Balance 990V4波鞋（New Balance）

眾多New Balance鞋款中，近年坂本龍一最愛的是「NB灰」的美製990，多次穿上這型號出席公開場合，這對低調的跑鞋，跟「教授」溫和、知性的形象不謀而合，某程度上，坂本龍一就跟NB990劃上了等號。而2016年推出NB 990 V4版本時，他更擔任代言人，在宣傳短片上分享其人生哲理：

我對數字沒有甚麼特別了解 但我的名字裡有個「一」字 我不愛跟別人比來比去 為「第一」拼過死我活 我只是不想重複他人 我想變得獨一無二 成為唯一 這便是我的願望 坂本龍一

除了NB，時光倒流到2019年，坂本龍一曾為Opening Ceremony的Lookbook擔任Model，當時「教授」換上一身OC服飾，既有OG簽名式的豹紋，又有他最愛的灰tone色調，是兩者風格大結合，引起熱話。