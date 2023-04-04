《穿Prada的惡魔》小編變時裝精　Anne Hathaway演繹Versace支線

【Anne Hathaway/ 安妮·夏菲維/ Versace】雖然《The Devil Wears Prada》這齣改篇電影面世已久，但至今一直被時裝人奉為不朽聖典，而戲內飾演年青時尚雜誌編輯Andrea Sachs的Anne Hathaway，亦自此與時裝結下不解之緣。



《The Devil Wears Prada》這部改篇電影面世已久，但影響力仍然。（Versace）

回憶Anne Hathaway昔日時裝時刻：

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不過有趣的是，出色時裝品牌世界各地都有，但來自美國的Anne Hathaway卻冥冥中與意大利時尚特別有緣份，《The Devil Wears Prada 穿Prada的惡魔》此戲名中的Prada固然來自意大利米蘭，而隨後現實中的各種代言與出席時裝周活動，亦恰巧每每與意國品牌扯上關係。由從前的Giorgio Armani、Valentino，到上年與BLACKPINK Lisa一同出任Bvlgari代言人等等，通通都是來自意大利人手筆，或許較之法國時裝的前衞高傲，意大利時裝流派往往流露着典雅風韻，這正正與Anne Hathaway的既有形象一拍即合。

Anne Hathaway最新Versace時裝廣告項目登場。（Versace）

Versace ICONS可被視為Versace的Archive系列。（Versace）

踏入四月份，Anne Hathaway亦再有最新時裝廣告項目登場，就是與Donatella Versace合作，為品牌最新Versace ICONS系列拍攝廣告，其實早在上個月於洛衫磯舉行的Versace Fall 23發佈會，Anne Hathaway已高調成為座上客，今次再下一城穿搭多套Versace全新經典作品，無論是Medusa金扣迷你連身裙，還是「小背心 + 跌膞皮褸 + 窄牛仔褲」造型，皆演繹得入型入格，滿載Versace 90年代時如日中天的風光回憶。

Versace ICONS致力從品牌數十年來無數傳奇舊作檔案中尋找靈感，將它們復刻或略施改造，設計成永不過時經典設計。（Versace）

說回Versace ICONS，它可被視為Versace的Archive系列，設計師Donatella Versace致力從品牌數十年來無數傳奇舊作檔案中尋找靈感，將它們復刻或略施改造，設計成永不過時經典設計，例如Anne Hathaway身著的Medusa金扣迷你連身裙，正正取材自1995年高訂時裝系列Atelier Versace的款身，現在將它重新活化，依舊迷人。