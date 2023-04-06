Aime Leon Dore打造新New Balance 860v2跑鞋　人氣能否超越550？

【New Balance/ 聯乘】問誰是New Balance潮流線最強合作大戶，誰來JJJJound和Aimé Leon Dore定必叮噹馬頭，不過前者相對易捉路，基本上都是用9系球鞋掛帥就是了，反而Aime Leon Dore變化就繁複得多，又550、650、990、993，甚至連Rainier行山鞋都有，創見無限。



Aime Leon Dore向來擅長畫龍點睛，將疑似金勞配襯在廣告之中，吸引力和有型度均大增。(Aime Leon Dore)

回顧目前Aime Leon Dore × New Balance各大合作項目，以550最為成功，未知今次860v2能否超越前作？

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而來到最新聯乘，雙方就首度以New Balance 860v2作為合作主題，配置成Aime Leon Dore最愛的紅、藍、綠3種顏色，彼此均對應白及奶白色網面，再以少許銀色和金色作為點綴，將Old School與Daddy Shoes美學合二為一，對應當前潮流大勢。

Aime Leon Dore × New Balance 860v2以Aime Leon Dore最愛的紅、藍、綠3種顏色作主調。（Aime Leon Dore）

鞋踭後部的花紋圖案，也是這對Aime Leon Dore × New Balance 860v2一大亮點。（Aime Leon Dore）

Aime Leon Dore × New Balance 860v2目前ebay已炒至$4,702港元一對，實在瘋狂。（eBay截圖）

其實近年New Balance一直從歷史取經，銳意複刻並活化更多舊有型號，一改過往過於倚賴5系和9系跑鞋的格局，早前的1906R和2002R便是很成功例子。雖然長期為潮流人所忽略，但事實上NB860在以往跑鞋歷史頗有地位，2012第一代V1誕生的時候，即贏得《Runners World》Editor's Choice Award大獎。而時至今日，860亦已發展至第12代V12，今次Aime Leon Dore挑選了V2作主角，既具備一定高性能，外觀卻比V12有型得多，定價$150美金（約1,178港元），實在物超所值，可惜官網已全部售罄，要買便要捱炒價了，目前ebay已炒至$4,702港元一對，實在瘋狂。