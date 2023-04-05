J League潮流化第一步　前SOPH.主腦跟BEAMS混合足球、時尚與工藝

SOPH.主理人清永浩文去年6月離開自己一手成立品牌，並於8月轉投J League擔任創意總監一職後，大家已估計他會把日職推向潮流化。



時隔約半年，在J League三十周年時，他終於帶來第一份成績表，聯乘BEAMS帶來BEAMS SOCCER系列，試圖把足球文化、街頭時尚與地區工藝融為一體。



J League聯乘BEAMS帶來BEAMS SOCCER系列（BEAMS）

運動與潮流唇齒相依，那邊廂《Air》電影細說Nike如何跟Michael Jordan帶來劃時代Air Jordan 1籃球鞋，足球方面也有新鮮熱辣的聯乘項目——J League與BEAMS合作的別注BEAMS SOCCER系列。

J League興起，令日本人對足球興趣大大提高。（Getty Images）

成為J League創意總監前，清永浩文是裏原宿重要名字，由他創立品牌SOPH.跟A Bating Ape、Neighborhood、WTAPS等平分春色，這股於90年代崛起日本街頭文化近年大回歸，影響力由日本、亞洲擴闊到歐美，想不到清永浩文卻選擇在這走向國際化的黃金時期離開，轉到另一領域重新開始。

前SOPH.主腦清永浩文轉投J League，為日職開拓潮流市場。（Fashionsnap）

眾所周知，清永浩文是足球狂迷，SOPH.支線FC Real Bristol就像一隊虛擬隊會，他設計出一系列跟以足球為基礎的服飾，除了波衫、波褲和Pract Suit外，軍服、山系戶外風褸也跟足球扯上關係，所以他來到J League並不算太令人意外。



J League三個等級聯賽別注T-Shirt一覽：

J League創意總監是新開的職位，目的顯然易見，就是拉壟潮流世界，而清永浩文絕對是合適的人選。BEAMS SOCCER頭炮帶來一系列產品，為J League三個等級的聯賽J1、‎J2和‎J3共60支球隊設計別注T-Shirt，每款設計都注人球會顏色和地區風土人情，既有J League足球元素，又有BEAMS T般潮流觸角，時尚與文化角度兼備。

BEAMS SOCCER除了潮流服裝，還有向日本傳統工藝致敬的設計。（BEAMS）

除了別注T-Shirt外，BEAMS SOCCER還有向日本全國各地的家鄉獨特工藝致敬的單品，例如歌山縣製造的裁判毛巾、神戶市長田區製造的球場草地沙灘人字拖鞋，以及劍球、達摩等，可見推廣足球文化與傳統手藝的心思。