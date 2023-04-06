【Jacquemus】另類玩味創意宣傳　手袋變身巴士遊走巴黎街頭？

【Jacquemus/ 手袋】手袋市場競爭激烈，除了設計和用料外，市場宣傳也極為重要。



Jacquemus設計師Simon Porte Jacquemus深明此道，發表手袋Le Bambino最新宣傳時，決定走上街頭，以最直接方式進行巴士廣告。



Simon Porte Jacquemus一向鬼主意多多，2019年在時裝周發表一個給到不可再細的超迷你手袋Le Chiquito，隨即在網絡世界瘋狂，人人都希望買到這個絕不實用的「手袋」，可見Simon是製造話題的高手。



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在Jacquemus的IG帖文寫上「I THINK I LIKE PARIS NOW」，然後短片中巴黎街道的巴士的外型，全部變成了品牌大熱手袋Le Bambino的模樣，令網民嘩然，並激讚Jacquemus有創意。

Jacquemus IG短片上的手袋巴士超像真（IG@Jacquemus）

不過，這個有片也未必有真相的年代，令Jacquemus看似是另類玩味創意巴士廣告，其實並非用上真實的巴士，純粹是三維渲染（3D rendering）而來，雖然如此，但仍叫人佩服Simon Porte Jacquemus和團隊的創意，未足24小時已賺取了逾700萬Likes數，比傳統廣告效果更吸引，傳播力亦更大更廣，相信能大大提升Le Bambino手袋的銷量。

Jacquemus的Le Bambino手袋系列（Jacquemus）