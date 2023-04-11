Palace第三度聯乘Evisu　經典「大M」牛仔服飾街頭美學極緻發揮

【Palace聯乘Evisu】Y2K熱潮下，最受惠者是誰？當然是一眾2000年前後熱爆的人氣品牌，日牛經典Evisu和美式貨車帽Von Dutch正正是一大代表。



Palace第三度聯乘Evisu。（Palace）

Palace × Evisu系列4月14日將會全球開售。（Palace）

雖然後來日本境外的Evisu早與品牌創立人山根英彥無關，由其他設計團隊主理，但事實上近年來Evisu在國際間人氣一直有增無減，深受西方潮流勢力歡迎。最明顯例子便是在2020年開始與Palace Skateboards合作打造聯乘系列，瘋狂大玩「多M」牛仔美學，就連Travis Scott也高調著用。

來到最新一次合作，主題就定為向Evisu於上世紀90年代末至21世紀之初，為英國倫敦當地舞池、夜店等Club Scene所發揮之影響力作崇高致敬。

既ＭＫ又有型。（Palace）

洗水造工也處理得宜。（Palace）

而論及那個時期最具代表性王道大作，「大M」牛仔褲注定不可不提，當年無論是倫敦舞池抑或香港旺角街頭，「大M」牛絕對是潮爆代表，定價不菲，能夠擁有並穿著者固然耀武揚威，無錢買的朋友則每每葡萄紅眼嘲笑這些人是「MK仔」；現在回望，實在得啖笑，卻是美好青蔥潮流集體回憶。

故今次Palace × Evisu，設計團隊便提案出一條結合洗水工藝的白漆「大M」牛仔褲，作為焦點，再注入櫻花圖案在其中，街頭得來又富有詩情畫意，令人難忘。

一直屬Palace × Evisu王牌Item的「多M」外套仍有新作登場，卻一改以往牛仔布元素，改為以迷彩軍布作主物料。（Palace）

初去Palace × Evisu「多M」外套則以牛仔布掛帥。（Palace）

其他作品方面，一直屬Palace × Evisu王牌的「多M」外套仍有新作登場，卻一改以往牛仔布元素，改為以迷彩軍布作主物料，迷彩布便就令人花多眼亂，現在再增添多組M仔Logo在其中，激烈程度實在可想而知。

滿載千禧時代情懷的貨車帽。（Palace）

+ 6

至於另一款最能夠代表千禧時代的單品，一定非貨車帽莫屬，當年美國帽牌Von Dutch就是憑藉Paris Hilton的不斷配戴而熱爆全球，現在Palace × Evisu出奇不意推出自家牛仔布櫻花圖案版本，委實有異曲同工之妙。



最後，重溫Palace近期聯乘好設計：