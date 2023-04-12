Michael Jordan親自著用AJ13破紀錄成交　回顧歷代「百萬波鞋」

【Michael Jordan/ 米高佐敦/ Air Jordan/ Nike】一千七百萬港元可以做甚麼，既可以學姜濤置業，買入西環維壹海景單位，原來更可以買一對球鞋用來珍藏……你沒有聽錯，一對曾經被米高佐敦Michael Jordan親自作用比賽的Air Jordan 13，周二（11日）就以220萬美元，即約1,716萬港元拍賣出，成為人類史上價值最高之波鞋。



「The Dynasty Collection | 喬丹六屆總冠軍 Air Jordan 戰靴」所展示的6對球鞋。（Sotheby's）

目前正拍賣得如火如荼的Nike Dunk Low Virgil Abloh™ × Futura Laboratories。（Sotheby's）

隨着街頭文化如日中天，世界龍頭拍賣行蘇富比Sotheby's近年一直積極拓展球鞋炒賣市場，當中尤以Nike的Air Jordan及Dunk系列最受歡迎，單單是近一個月，便策動了「The Dynasty Collection | 喬丹六屆總冠軍 Air Jordan 戰靴」展覽，以及舉行Nike Dunk Low Virgil Abloh™ × Futura Laboratories球鞋拍賣，掀起潮流熱話。

市值一千七百萬港元的Air Jordan 13球鞋，Michael Jordan親自作用比賽，並有親筆簽名。（Sotheby's）

而昨日Sotheby's舉行拍賣活動，Michael Jordan於1998 年6月6日代表芝加哥公牛Chicago Bulls於NBA總決賽Game 2大戰猶他爵士Utah Jazz時親身著用比賽的Air Jordan 13球鞋上拍，當日作客猶他的Jordan打足40分鐘，轟下37分協助公牛追平數場1-1，為其傳奇生涯的第6冠（亦即最後一冠）奠下首場總決賽勝仗，意義非凡。

一千七百萬港元你會學姜濤置業，買西環維壹海景單位還是買波鞋？（美聯物業）

起初市場估價這神鞋將為$400美元，儘管最終成交價是$220萬美元，但也足以刷新世界紀錄，打破上年Kanye West Grammy-worn Nike Air Yeezy sample的$180萬美元，成為目前世界市值最高波鞋。

現在細味這「人類最高」波鞋之餘，也不妨順便回顧一下歷代天價波鞋了吧。