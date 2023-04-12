Loafer變種設計抹走佬味　Birkenstock、Clark's經典鞋款添新元素

撰文：山本保玲
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【Loafer/ 樂福鞋/ Birkenstock/ Clark's】近年Loafer鞋大行其道，除了Supreme跟Dr. Martens別注，又有Tyler, the Creator聯乘Solovair，還有多個品牌亦將自家經典鞋款大改造，帶來別緻時尚的變種Loafer。

毫無疑問，今夏要有一對。

Supreme與Dr. Martens合作的Penton Tassel Loafer（01製圖）

Supreme與Dr. Martens這對美英好拍檔多年來合作無間，最新別注以Dr. Martens的Penton Tassel Loafer作基調，最戰引是Tassel流蘇位置加添了刻有Supreme字樣的金色圈扣，為街頭多添貴氣。

le FLEUR*跟英國鞋履老字號Solovair打造Tassel Loafer（le FLEUR*）

音樂人Tyler, the Creator品牌Golf le Fleur高級支線le FLEUR*，亦找來英國另一鞋履老字號Solovair合作打造Tassel Loafer，Classic鞋款配上傳統深啡和Tyler, the Creator簽名式藍色「Geneva Blue」，鞋側再加上金色le FLEUR*字樣，格調十足。

Clark's把經典Wallabee變種設計Wallabee Loafer（Clark's）
+5

除了Dr Martens和Solovair，大家熟悉的英國鞋履當然不可不提Clark's。Wallabee是品牌經典型號，不論英式Mod友還是日式City Boy穿搭，都愛穿上這鞋款，而最近換出新變種設計Wallabee Loafer，顧名思義捨棄鞋帶，換上「懶佬」樂福設計，同時保留原汁原味生膠底，成熟優雅之餘又不失街頭氣味，絕對是新突破。

Birkenstock以Slide設定的Penny Loafer鞋款Naples（Birkenstock）
+2

至於說到德國輕便鞋履品牌Birkenstock，相信第一秒會想到舒適的涼鞋，不過近年Birkenstock致力投入時尚世界，先後跟toogood、Jil Sander、Stussy、Fear Of God聯乘全部叫好又叫座，而品牌自家鞋款Naples也迎來新轉變，以Penny Loafers作基調，並配合Birkenstock的Slide設定，除去了後踭和寬闊鞋型，令Loafer變得率性自然，是截然不同的味道。

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