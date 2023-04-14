NEEDLES再聯乘MIYAGIHIDETAKA　美式街頭風潮下花哩碌衫持續大熱

提起古着/古布再造日本品牌，REBUILD BY NEEDLES和MIYAGIHIDETAKA同是表表者，前者擅長將多塊格紋布抽絲剝繭成條狀繼而縫合成格仔恤，後者則利用方塊狀形式將舊Bandana腰果花圍巾組合成恤衫，各擅勝長。



上年11月NEEDLES曾聯乘MIYAGIHIDETAKA。（NEEDLES）

上年11月這兩大品牌惺惺相惜，以NEEDLES及MIYAGIHIDETAKA策動聯乘合作（REBUILD BY NEEDLES是主打古着再造支線系列，NEEDLES則是主線），將兩家最具代表性的格紋絨布和Bandana布合二為一，製作出Shirt、Track Jacket、Track Pants及Down Jacket等單品。無論從工藝感、視覺效果及話題性角度都是一加一大於二，大獲好評。

全新NEEDLES × MIYAGIHIDETAKA系列所揀選布料顏色則上次大不同，偏向深色。（NEEDLES）

首次將牛仔布引入其中，製作出Bandana Denim Jacket。（NEEDLES）

Track Pants屬高度推介之作。（NEEDLES）

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而來到今個4月，NEEDLES與MIYAGIHIDETAKA再度聯手，推出全新一輪聯乘企劃。Shirt、Track Pants製作結構和首回大致相同，但當中所揀選布料顏色則有所不同，偏向深色。此外也首次將牛仔布引入其中，製作出Bandana Denim Jacket，只因近年除格紋布外，REBUILD BY NEEDLES亦不時嘗試將牛仔布塊融合古着再造服飾中去，推陳出新。

MIYAGIHIDETAKA副線RAFU。（RAFU）

在Hip Hop、Y2K、美式街頭風的影響下，近年時裝工業無論是High Fashion還是Street Fashion，在衣服剪裁上的實驗創見相對欠奉，反而圖案頻色卻一致講求「花哩碌」搶眼，愈是招搖，愈是五花八門，仿佛便能夠在IG賺取更多Like數似的，如是者莫論是GIVENCHY、Marine Serre、SAINT MICHAEL、NEEDLES、MIYAGIHIDETAKA或副線RAFU，都不約而同地生產了大量「孔雀開屏」衣服，成為當前潮流一大特色。