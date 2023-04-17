消費券｜7款男士精品皮帶　LV、PRADA、BV　Balenciaga 4千內入手

仔細一想，平常最常用到的配件其實不一定是帽子、戒指或項鍊，而是一條好看又符合穿搭風格的皮帶！就算沒露出來也是日常穿著中的必需品，幾乎天天都會用到的超高使用率，真的值得花點錢投資一款好一點的。



本次就嚴選出七款 LV、PRADA、BV、巴黎世家……等熱門品牌經典皮帶，最便宜不到4000就買得到，快趁著領到消費卷，狠下心來買一條吧！

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男生皮帶品牌推薦：

Prada尼龍織布腰帶

時尚潮流穿搭風格有這一條瞬間加分，Prada 經典尼龍織布腰帶，中央飾以明顯的同色系字樣標誌，上面綴有品牌經典搪瓷金屬三角形標誌，低調的全黑色搭配高調的 LOGO，達成完美的平衡感！

FENDI黑色皮革皮帶、米色老花皮革皮帶

將品牌經典元素與潮流趨勢，巧妙運用於配件中，讓 FENDI 的小皮件人氣居高不下，像是皮帶系列就是時尚潮人們衣櫃中的常見單品，喜愛低調質感的可選擇基本款黑色 LOGO 皮帶，喜愛玩穿搭的你，就鎖定可雙面配帶的老花皮革款！

CELINE小牛皮TRIOMPHE腰帶

常常缺貨要等預定的 CELINE 凱旋門皮帶，絕對值得你的等待，以光澤小牛皮製成，算發出低調又奢華的光澤感，特別選以霧銀色展現中央的 TRIOMPHE 標誌，襯托出各類褲款的存在感！

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DIOR CD ICON 腰帶扣環/雙面腰帶

DIOR 的皮帶系列有貼心的客製化選擇，讓消費者可以分開購買皮帶與皮帶扣環，打造出專屬於自己的精品皮帶，雙面設計的腰帶，投資一條就能擁有兩種用法，真的好值得投資！而腰帶扣環也推出多款選擇，從基本款到啞光系列輕鬆符合你的日常搭配需求！

Bottega Veneta經典編織皮帶

男子心中質感首選精品品牌 BV，腰帶也是大家心中的最佳選擇，以最經典的編織工藝打造而成的皮帶，低調又能彰顯出好品味，皮帶扣頭的特殊雙層設計是品牌的小巧思，簡單中又充滿設計感真的超耐看！

LOUIS VUITTON LV Mirror 35毫米雙面皮帶

耐用度超高的 LV 也是皮帶的必考慮品牌之一，經典 LV Mirror 35 毫米雙面皮帶，運用質感反光搭扣，替任何風格和服飾增加造型度，雙面皮帶設計兩面都是百搭的沉穩色系，無論是正裝或休閒風格都完美駕馭！

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Balenciaga BB字母腰帶

街頭潮流風格的男子，請直接毫不猶豫拿這條去結帳！Balenciaga 的 BB 字母腰帶，運用黑色和灰色塗層帆布打造，還綴有低調的滿版 BB 字母，近看也充滿細節度，另一面則為基本黑色小牛皮樣貌，同時賦予兩種美學風格，買一送一的概念太划算啦！

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