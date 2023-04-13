L.L.Bean聯乘BEAMS提倡老人美學　潮味直逼New Balance經典廣告

【L.L.Bean/ BEAMS/ 日牌/ 聯乘】提起時裝世界有型長者，大家好多時立即Iris Apfel、川久保玲、山本耀司或吉田克幸，但真心若細心加以打扮點撥，其實每個老人家都能進入Tommy Ton法眼，成為街頭潮流人，只因耆英們的滄桑與歲月痕跡，絕非一般年青人所能比擬。



L.L.Bean聯乘BEAMS系列以"帶有一點特色的日常服裝"作主題。（BEAMS）

L.L.Bean × BEAMS系列將野鴨圖像融入到中性剪裁衣服之中，型格十足。（Beams）

最近BEAMS與美國百年老牌L.L.Bean合作出別注，便特意請來一男一女公公婆婆登場做Models，演繹特別版服飾。系列以「帶有一點特色的日常服裝」作主題，將本物風Tee、Sweater、Shirt、Cap和Shorts加入L.L.Bean Logo及野鴨圖像融入到中性剪裁衣服之中，簡單易襯又與別不同，現在再加上兩位老人家擔任Models影穿搭靚相，完全起到畫龍點睛之效，實在不得不佩服日本人襯衫上的眼光獨到。

L.L.Bean × BEAMS將在4月15日在BEAMS、BEAMS PLUS和BEAMS BOY及官網發售。（BEAMS）

New Balance遠在數十年前先知先覺邀請公公婆婆潮著NB 320跑鞋拍廣告。（New Balance）

所謂「家有一老，如有一寶」，其實放諸在時裝世界道理依然，君不見無論是New Balacne和Porter Classic，從來最鍾愛的Model，每每就是老人。New Balance遠在數十年前已先知先覺邀請公公婆婆潮著NB 320跑鞋拍廣告，並在2020年再度啟發Teddy Santis，以相同概念炮製Aimé Leon Dore × New Balance 827 Abzorb別注廣告宣傳照。

Porter Classic主理人吉田克幸。（Porter Classic）

經常與兒子吉田玲雄登場拍造型硬照。（Porter Classic）

至於吉田克幸主理的Porter Classic更厲害，年屆76歲的他每每身體力行上陣，不但參演每季服飾廣告硬照，就連Instagram的帖文，也不時親自現身分享配襯心得，有他出現的帖文Like數也特別多，真正的藍染界KOL。