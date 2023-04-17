金像獎2023｜姜濤最愛Yohji Yamamoto　山本耀司印花藝術極緻發揮

【姜濤/ Yohji Yamamoto/ 山本耀司】第41屆香港電影金像獎圓滿落幕，通常出席這些全城矚目頒獎禮，一眾紅星都會挑選傳統歐洲高級品牌赴會，不過Mirror成員姜濤今次就精辟過人，有巴黎時裝唔著，找來山本耀司Yohji Yamamoto最新季度作品，令人喜出望外。



姜濤潮著Yohji Yamamoto出席第41屆香港電影金像獎。（梁碧玲攝）

四子Mirrir開心同影帝劉青雲合照。（梁碧玲攝）

姜濤所著用的印花絲絨長褸及印花恤衫，分別是Yohji Yamamoto SS2023系列及支線Yohji Yamamoto BLACK Scandal。前者乃是SS23男裝主線焦點之作，山本耀司使用了多種鮮艷明亮的布料，結合拼布藝術、迷幻印花和皺褶處理技術，應用在一系列西裝及長褸之上。須知道山本耀司向來以黑色馳名中外，但其實大師他老人家對色彩的拿握同樣妙到毫巔，姜濤身上的長褸正是最佳佐證。

姜濤潮著長褸乃是來自Yohji Yamamoto SS2023系列新作。（Yohji）

山本耀司使用了多種鮮艷明亮的布料，結合拼布藝術、迷幻印花和皺褶處理技術。（Yohji）

裡面的印花恤衫則來自Yohji Yamamoto BLACK Scandal支線系列出品。（Yohji）

至於裡面的印花恤衫，則來自Yohji Yamamoto BLACK Scandal支線系列出品，BLACK Scandal顧名思義地以黑色作為主調，卻往往會找會世界各地藝術家合作，將各式各樣人樣畫注入到衣服甚或至Be@Rbrick之中，唯妙唯肖。

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