COMME des GARÇONS紀念特刊：川久保玲的世界是指向未來的藝術

【COMME des GARÇONS/ CDG/ 川久保玲】不經不覺，原來川久保玲創立的COMME des GARÇONS已經50周年，在這個重要日子，《SWITCH》雜誌推出特刊《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》，為品牌過去50年的日子來一個總結。



川久保玲於50年前創立COMME des GARÇONS（COMME des GARÇONS）

川久保玲於50年前創立COMME des GARÇONS（COMME des GARÇONS）

過去數年來，《SWITCH》曾為COMME des GARÇONS製作過不少特刊，都是品牌粉絲、時裝人必買之選，而來到品牌50周年的大日子，《SWITCH》亦沒有怠慢，即帶來紀念號《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》。

《SWITCH》曾為COMME des GARÇONS製作過不少特刊（SWITCH）

《SWITCH》在文案中指出雜誌一直在關注COMME des GARÇONS，而《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》包含了品牌所有軌迹，是完全保留的特別版，「在川久保玲設計的COMME des GARÇONS的世界裡，我們總是能看到新事物開始時的美麗混亂，充滿了創新。」《SWITCH》對主理人川久保玲推祟備志，「通過川久保玲的視角，我們可以看到創意和商業的幸福，這兩個元素的疊加是推動時間的滑輪。」並指今次不是回顧COMME des GARÇONS的50年，而是展望未來的50年，「因為川久保玲的世界是指向未來的藝術。」

《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》白色封面普通版（SWITCH）

川久保玲對時裝的影響力毋庸置疑，而她的創意與美學世界，當然並非只局限在服飾之中，還有設計、藝術、音樂、電影等不同範疇，這本厚達416頁的特刊，完全紀錄了過往所有《SWITCH》的COMME des GARÇONS專題，包括2015年長達15,000字川久保玲深入專訪、8冊視覺雜誌《Six》全紀錄、1990年罕有《Comme des Garçons Furniture》再版，以及品牌最新單品和23-24AW系列，一網打盡過去與今天。



【伸延閱讀】COMME des GARÇONS南青山總壇大翻新 Chrome Hearts天價別注慶賀

+ 2

《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》內容預覽：

《COMME des GARÇONS 50th Anniversary Issue》白色封面的是普通版，售價為4,000日元（約237港元），非常實惠，而《SWITCH》亦很懂得粉絲愛收藏限量品的心理，於是又為這書加推限量特別版，封面推上黑色布面封面。其實除封面外，內容是完全一模一樣，但由於是限量生產，價錢亦有所不同，定價為11,000日元（約651港元），雖然價值貴了，但相信COMME des GARÇONS與川久保玲的忠實粉絲一定不會介意，照單全收，甚至買齊黑白兩本，純粹放在家中書架上用作展示品味，一千元有找絕對值回票行了。