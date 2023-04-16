Dior全新手袋型號小牛皮Key Bag　CD旋轉鎖扣加圓闊手柄成焦點

【Dior/ 手袋】要在奢侈品市場一直保持領先地位，一眾時裝大牌每年每季都會扭盡六壬，開發新手袋項目，Maria Grazia Chiuri領軍的Dior，最近開賣了SS23季度主打作Key，外觀與品牌目前最流行的Lady Dior、Dior Book Tote、Lady D-Joy及Saddle，均有明顯不同的獨特之處。



Dior Key Bag靈感源自品牌豐富的典藏，帶有法式古典Vintage一般美學氛圍，高䠷的圓形皮革手柄，挺立在袋身之上，手柄與手袋之間距離寬闊，形成特異而優美曲線比例，存在感極強。

高䠷的圓形皮革手柄，挺立在袋身之上，手柄與手袋之間距離寬闊，形成特異而優美曲線比例。（Dior）

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袋身方面，小牛皮製成的手袋結合技師精湛拋光技術，閃閃發亮。上面更設有獨特CD旋轉鎖扣，透過手動轉擺設定為手袋進行開合，既是畫龍點睛的裝飾，更是實用的機能設定，無論是肩背或手提兩種方式攜慸，皆一律方便有型又保險。

SMALL DIOR KEY BAG IN BLUE OBLIQUE JACQUARD - HKD 36,500。（Dior）

MEDIUM DIOR KEY BAG IN BEIGE BOX CALFSKIN - HKD 39,000。（Dior）

和近年流行的手袋一樣，Dior Key亦小巧的骰為宗，卻成功免除了坊間好些小手袋徒具美觀外形，卻沒有實際收納功能此「有型無實」的問題。Key Bag無論是Samll Size抑或Medium Size，袋身內部空間亦呈寬敞之狀，電話、銀包、化妝品等小物，盡皆一併安放其中亦可，貼合都市女性生活要求。

回顧Dior其他人氣包袋：

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首批Dior Key Bag Samll Size售價為$36,500，Medium Size為$39,000，分別有黑色、粉色及Oblique圖騰（唯Samll Size獨有）版本，買厭Lady Dior和Saddle的你，不妨試試這個鎖匙包吧。