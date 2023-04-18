淺談NIGO加盟Nike影響　Pharrell勢必轉會一剔　藤原浩最無癮？

【NIGO/ Nike/ adidas/ Pharrell/ 藤原浩】自單方面與Kanye West解約之後，adidas潮流之路頓時變得荊棘滿途，Beyoncé IVY PARK銷情慘淡，最新消息是連NIGO長尾智明都轉會了，還要是加盟死敵Nike，然而這還未算最慘烈，更可怕的是另一台柱Pharrell Williams同樣大有可能步NIGO後塵——過檔Nike。



從時裝潮流角度，「NIGO做甚麼，Pharrell便會做甚麼」這定理過去經常成立。（Cool）

隨着NIGO加盟Nike，他與adidas的合作也成歷史。（adidas）

NIGO與Pharrell Williams情比金堅潮流在世界眾所皆知，二人相知相交，各有所長。音樂事業固然以Pharrell領頭，時裝潮流在過去則以NIGO馬首是瞻，自認識了NIGO後，Pharrell瞬即投入A Bathing Ape擁抱高調著用，NIGO更特別炮製出紅迷彩並指定這是Pharrell專用配色。其後二人也一同創辦Billionaire Boys Club和ICE-CREAM，雖然後來與負責生產球鞋部份的Reebok弄得不歡而散，但在NIGO穿針引線下，Pharrel很快跟步他後塵，加盟adidas生產別注波鞋，更一直合作至今。

自認識了NIGO之後，Pharrell瞬即投入BAPE擁抱高調著用，NIGO更特別炮製出紅迷彩並指定這是Pharrell專用配色。（Bape）

Pharrell Williams領航下的Louis Vuitton男裝將會如何，全球關注。（Louis Vuitton）

至於服裝方面，自將BAPE賣盤予香港I.T後，NIGO在2010年代中段全心全意經營新品牌Human Made，Pharrell亦很快向「沖涼猿」說再見，投身Human Made的心心世界。如斯種種，都可以看到NIGO於時裝範疇下對Pharrell影響深遠，基本上他就甚麼，「菲董」定必義無反顧地追隨。所以當2021年9月LVMH宣告任命NIGO出任KENZO的Artistic Director，到同年11月Virgil Abloh不幸病逝後，當時早已有人先知先覺，推論Pharrell將會加入LVMH這個大家庭，接棒Virgil成為Louis Vuitton男裝創意總監，一來歷史告訴我們Pharrell總愛追隨NIGO步代，二來他本身與Virgil也老友鬼鬼，設計觀點及美學特色頗為相似，故果不其然，上述預言今年應驗了。

聽了這多麼往事，日前Nike宣布與NIGO簽約後，相信不少讀者會抱有同一疑問：「竟然Pharrell會否再次跟隨NIGO，由adidas轉會Nike？」

只能夠說，以目前情勢推斷，這發展大有可能。

當中因由，固然絕非「NIGO做甚麼，Pharrell便會做甚麼」如此盲目，事實上由加盟LVMH開始，這盤棋的大局形勢早已逐漸浮現。自2019年發布Air Dior合作項目後，Nike與Dior母公司LVMH的關係便愈來愈深，這並不單單體現在繼後Louis Vuitton × Nike Air Force 1及Tiffany & Co. × Nike Air Force 1'1837'這些項目之作，就連背後集團的人事任命一樣同氣連枝。

早前與VERDY及Pharrell Williams的合照中，NIGO先換上Nike Go Flyease球鞋了，正式向adidas說再見。（Verdy）

自2019年發布Air Dior合作項目後，Nike與Dior母公司LVMH的關係便愈來愈深。（Dior）

LVMH掌陀人Bernard Arnault。（GettyImages）

君不見無論是Dior Men的Kim Jones、Givenchy創意總監Matthew Williams、LOEWE Jonathan Anderson、Louis Vuitton前男裝總監Virgil Abloh，以及Dior前珠寶設計師Yoon Ahn等也好，他們既為LVMH效力，亦與Nike或旗下Converse有合作項目，本身NIGO空降KENZO算是少數例外，誰不知現在他也調轉槍頭從三間轉會到一剔，「融入國家發展大局」，仿佛若要加入Bernard Arnault麾下，於運動街頭潮流市場便同樣會歸邊Nike陣營似的。只因LVMH作為高級時裝界別龍頭，Nike貴為運動街頭界別的大哥大，現在兩個「阿一」全面結盟稱兄道弟起來，從哪一角度看，都是雙贏局面，故實在沒有必要打破這個潛規則及和諧氛圍。

難道大家當真會認為上年才透過Louis Vuitton × Nike Air Force 1賺到盆滿缽滿，現在會因為Pharrell加盟而將未來合作改調為Louis Vuitton × adidas NMD嗎？比起市值數以億萬元計的LVMH，任你是Pharrell其實仍難以匹敵，故在「誰讓誰」的角力下，妥協一方當屬菲董，說白點，即是要「埋堆」，就要做選擇，難以食兩家茶禮。

當然Pharrell Williams未必會很快便與adidas分道揚鑣，始終仍然有合約在身，或許會等完約之後才公告新發展。（adidas）

面對NIGO的來勢洶洶，未知藤原教父有何感受？（fashionsnap）

不過，對於Nike Fans來說，Nigo甚或至Pharrell Williams接踵而至固然開心，但這樣卻同時有可能讓大剔牌失去教父級人馬藤原浩。雖則話藤原浩向來與Nike「Friend過打Band」，也是首批與LVMH大玩聯乘，其fragment design先後與Louis Vuitton、TAG Heuer、BVLGARI合作的潮流先鋒，可惜潮流圈向內流傳教父他老人家近年一直與NIGO，基本沒合作，甚至沒同場出現，均是「有他便無我」似的，現在NIGO一年多之間先後到LVMH和Nike領土上「插旗」，若藤原浩當真不喜歡的話，這些舉動則明顯是在剃他眼眉，究竟教父會否當真動真格以表不滿？以其如此「襟撈」的生意頭腦應該可能性不大，但若然當真如此，這粒花生實在太好吃了……