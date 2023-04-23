Champion聯乘thisisneverthat　韓式街頭與美式學院風完美結合

【Champion × thisisneverthat/ 韓國】論近年上位得最快的韓國潮流品牌，thisisneverthat肯定是當之無愧的第一名。而她之所以能夠光速上位，除了設計「快靚正」之外，成功絡繹一眾美國經典品牌與之合作，也是其成功之道。



Grateful Dead × thisisneverthat。（Grateful Dead）

只可以說，thisisneverthat設計團員在揀選合作單位方面十分挑剔，基本上只會賞中美國經典單位來合作，先與New Balance聯手打造數款2002r，再聯合Champion打造別注服飾，最近也進軍音樂世界，與傳奇樂團Grateful Dead合作，將可愛有型的Grateful Dead熊仔玩得型格十足，別具話題性。

Champion × thisisneverthat Track Team Nylon Tussah衛衣 $1549。（Champion）

Track Pants近褲腳位置出奇不意植入拉鏈細緻，或許實用功能不大，但至少具有裝飾主義 $1399。（Champion）

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來到SS23，thisisneverthat再度與Champion合作，打造最新聯乘系列，以TRACK TEAM作為季度主題，探索昔日名牌大牌生在校園做運動時，所穿著的運動制服為藍本，驟眼看一系列不同配色的Sweater、Track Pants、Shorts，就以見慣見熟的經典美式運動服無疑。

Champion × thisisneverthat Track Team Nylon Tussah 運動短褲$849。（Champion）

誰不知設計師卻匠心獨運地，將傳統學院運動服常用到的棉料撤換，改換成尼龍及網眼面料，一來更加透氣通爽，適合夏天氣候；二來換上尼龍外觀，立即給予人Outdoor山系氣息，建構出Outdoor IVY Style這個新穎詞彙。

Champion × thisisneverthat Track Team 斜紋漁夫帽 $599。（Champion）

Champion × thisisneverthat Track Team Cotton USA Tee $549 。（Champion）

Champion × thisisneverthat Track Team Cotton USA Tee $549 。（Champion）

而除了Sweater、Track Pants等焦點單品外，今次香港Champion亦引進Champion × thisisneverthat系列的Tee及Hat帽，每件單品都特別繡上寫上TRACK TEAM及跑步人形圖像標籤，甚有80、90年代的Old School味道，用來配襯Nike Dunk Low、adidas Samba一流。