Nike重推Foamposite One Galaxy　回憶「一分錢」波鞋怎大放異采

【Nike/ Air Foamposite One Galaxy/ 波鞋】在時裝世界，Retro復刻從來都是一個至關重要的設計、生產、營運元素，作為球鞋老大哥的Nike當然深明至理。



Nike宣告下年將會推出復刻版Air Foamposite One Galaxy。（Nike）

單單是上年開始的Jordan 1 Retro High OG Chicago Lost and Found，以及接踵而來的AJ4 Bred、Supreme 02年Dunk SB及Heineken SB，早已叫一眾潮流人垂涎欲滴。而近日又爆2024年再有驚世復刻誕生，於2012年現世的Nike Air Foamposite One Galaxy，宣告回歸了。

Air Foamposite One誕生於1997年。（Nike）

Air Foamposite One草圖。（Nike）

當時用來製作Air Foamposite One的模具。（Nike）

球鞋發燒友固之然對Air Foamposite One了然於胸，時裝人應該相對陌生。它誕生於1997年，靈感取材於甲蟲腹部及太陽眼鏡盒，配合$180美元對當時來說的超高昂售價，本就話題性十足。當然Foamposite One亦非只是徒具外形，為打造將腳浸泡在液態裡的舒服材感，球鞋主設計師Eric Avar及球鞋創新總監Jeff Johnson花了三年時間，夥同韓國汽車公司Daewoo，共同研發出一種名曰Foamposite的泡沬材質，繼而以澆鑄法（Casting）製成鞋型，以當時而言堪稱劃時代製鞋方式。

Penny Hardaway著用Nike Air Foamposite One作賽的昔日雄姿。（pro basketball）

而世人對Air Foamposite One的認識當然與NBA籃球員Penny Hardaway夏達威「一分錢」有關，但事實上Nike起初並沒有安排Foamposite One成為Penny Hardaway簽名球鞋的打算，世上第一個著此鞋作賽球員也是當時仍在大學打球的Mike Bibby碧比，是「一分錢」一次在與Eric Avar討論產品設計的會議上意外發現球鞋，表示十分喜歡並要求成為他的戰鞋，往後一切才隨之發生。

不過今日的主角不是Air Foamposite One，而是鮮艷程度更高的Air Foamposite One "Galaxy"，話說2012年的時候，Orlando奧蘭多魔術隊負責主辦當年明星賽，要知道Penny Hardaway是該隊歷史上最家傳戶曉的球星，而知名的Kennedy Space Center發射站亦正正位處當地。故聰明的Nike便將計就計，將代表「一分錢」的Foamposite One換上太空銀河圖像，定位為Galaxy，並安排明星賽的NBA球星著用上場，立即掀起極大話題性。

將代表「一分錢」的Foamposite One換上太空銀河圖像，定位為Galaxy，並安排明星賽的NBA球星著用上場，立即掀起極大話題性。。（Nike）

當年2月24日發售之時，在佛羅里達州的波鞋店有超過600人排隊搶購並發生騷亂，甚至搶劫球鞋事件。（Cop o'Clock）

更驚人是這對定價$220美元（約1,727港元）的Air Foamposite One在當年2月24日發售之時，在佛羅里達州的波鞋店就有超過600人排隊搶購並發生騷亂，甚至出現搶劫球鞋事件，最後需要警方動員驅散，成為一時熱話。回想1995年Air Max 95OG誕生之初同樣在東京街頭發生搶劫球鞋事件，再望望近日The Corteiz × Nike Air Max 95街頭凶湧景象，才發現人類為了得到一對愛鞋的慾望，是可以如此瘋狂。