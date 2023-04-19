LV典藏工藝展台北揭幕　草間彌生繽紛圓點區、鱷魚皮手袋驚艷全場

Louis Vuitton 路易威登2023「Crafting Dreams典藏工藝展」於臺北松山文創園區揭幕，從4月13日至23日展開，一睹路易威登引以為傲的造夢工藝技術。本次展覽結合經典硬箱、Objets Nomades生活藝術風格傢俱、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、高級珠寶暨腕錶系列，展出超過四百多件的作品，多樣匠心獨具的作品展現品牌精湛工藝技術與核心精神。



承襲品牌百年錘鍊的工藝精神，本次展覽以路易威登位於塞納河畔的古老Asnières工坊為概念貫穿整場展覽，構建不同的沉浸式主題專區，以多視角講述路易威登工藝之美的奧秘，也彰顯品牌深耕生活藝術領域的決心，展現深厚的文化底蘊與歷史瑰寶。

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焦點硬箱

多款硬箱新品首次於台灣曝光，並打造一處以日本藝術家草間彌生Yayoi Kusama為靈感的繽紛圓點專區，展示著飾有色彩鮮艷的彩繪圖點硬箱塔、Infinity Party Trunk派對硬箱，或象徵溫暖與靜謐的標誌性南瓜圖案的硬箱；今年於米蘭設計週（Salone del Mobile）首度發表的澳洲工業設計大師Marc Newson創作Cabinet of Curiosities硬箱，也首次於台灣亮相，內建十九格立方體收納空間，並有兩款顏色選擇。

2023春夏系列，女裝設計師Nicolas Ghesquière以路易威登創立於1859年的Asnières 故居工坊為靈感設計Maison De Famille硬箱作品，細緻還原磚牆圖案與彩色玻璃浮雕細節；其他新品如以1857年推出的衣櫃箱為靈感的嬰兒用品硬箱、吉他硬箱、寵物硬箱、花瓶硬箱、全新配色的雞尾酒派對硬箱、下午茶組硬箱、博弈遊戲硬箱、以及男士與女士硬箱包袋。

Objets Nomades生活藝術傢俱

此次Objets Nomades生活藝術傢俱系列共展出全球14位頂級設計師的傢俱創作，包括舊金山設計師Andrew Kudless、設計雙人搭檔Edward Barber & Jay Osgerby、日本設計帝王吉岡德仁Tokujin Yoshioka、荷蘭設計師Marcel Wanders、巴西設計搭檔坎帕納兄弟 Campana Brothers、日籍新生代設計事務所Nendo創辦人佐藤大Oki Sato、設計雙人組Zanellato/Bortotto、法國「現代新古典主義」先鋒設計師Damien Langlois-Meurinne、中國設計師周宸辰Frank Chou、米蘭設計工作室Atelier Biagetti、瑞士三人設計組合Atelier Oï、以色列設計雙人組Raw Edges、伊朗–法國建築師和設計師India Mahdavi與西班牙設計師Patricia Urquiola。

當中也不乏眾多首次登場的新品，例如由瑞士設計三人組Atelier Oï創作的以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的Quetzal雕塑作品；包覆經典Monogram或Damier帆布的乒乓球桌；巴西設計師Campana Brothers的作品亦推出多款全新配色，如融合湖水綠、綠色、桃紅色的限量版雕塑Aguacate Multicolore、深灰色Bomboca Sofa沙發軟椅、黑色Cocoon繭型座椅；Totem Lumineux燈座點綴孔雀藍色、卡布里黃色、加勒比綠色、威尼斯寶石紅色及翡翠綠色等五種顏色，展現路易威登Asnières工坊160多年來與時俱進地創作，精心打造各種天馬行空的精品。

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Les Petits Nomades家居擺飾系列

Petits Nomades系列別出心裁、充滿詩意且優雅別緻，出自Campana Brothers、Atelier Oï、Patricia Urquiola及Marcel Wanders等世界最知名設計師之手的居家飾品傑作。每件作品都是融合設計師獨特想像力以及路易威登傳統技術與工藝的居家飾品傑作。這些較為小巧的作品是從設計師的Objets Nomades設計汲取靈感，並針對路易威登的高雅精緻與啟發人心的設計世界，進行兼具功能性和美觀的詮釋。

珍稀皮革臻品

三款全新飾面「藍色繡球花Bleu Hortensia」、「皇家花園Royal Garden」、「渲染丹寧Diffusion Denim」首度在此次展覽亮相，「藍色繡球花Bleu Hortensia」靈感來自凡爾賽花園盛開的繡球花，美麗的飾面由中央的粉藍色漸變為兩側的淡紫色，並微微透露粉紅色和金色；「皇家花園Royal Garden」靈感同樣取自凡爾賽花園，這款飾面以白色底色為主，鱗片之間以強烈的金色勾勒，微妙的粉紅色和深藍色圖案散佈四處。珍稀皮革包款以馥郁飽滿的色彩與鱷魚皮革結合地相得益彰，多款經典女士包款如Capucines、Rose des Vents、Twist、Petite Malle、City Steamer，與男士包款如Mini Soft Trunk、Soft Trunk、City Keepall等系列，造就出一件件絕無僅有的藝術品。

路易威登運用特殊皮革的技法，從該選哪一種皮革到最後的品管階段，共需經歷350道不同的工序，每塊皮革必須以瑪瑙石每天拋光兩次，創造表面完美光滑的釉面效果拋光。鞣製特殊皮革需要6至10週，時間長短會受皮革的特性和尺寸影響，之後還要耗時6週將皮革表面上色、滋養與拋光，完成後才能開始製作手袋。為了開發出完美染色配方，平均必須進行15次不同試驗，如此才能達到路易威登設計團隊的理想顏色。每塊皮革都經過嚴格篩選，讓每個手袋邊緣的鱗片紋路都能相接，然後小心翼翼確保所有表面顏色和光澤完全吻合。

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高級珠寶與腕錶

內斂沉穩的深藍色調構建出本次展覽高級珠寶與腕錶專區，展出多件珠寶經典創作，並投影路易威登位於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）頂樓高級珠寶工坊窗外的景象。該工坊集卓越工藝與創意於一身，將品牌珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 對於珠寶設計的創意遠見與珠寶工匠細緻的工藝技術展露無遺。在此次展覽中，多款珠寶創作融合路易威登兩款標誌性的專利花朵鑽石切割（Flower Cut）與星型鑽石切割（Star Cut）。

路易威登2023 Crafting Dreams典藏工藝展

時間:：4月13日到4月23日

地址： 台灣臺北市信義區光復南路133號（臺北松山文創園區三號倉庫）



【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：路易威登2023 「Crafting Dreams典藏工藝展」稀有話題硬箱、傢俱、包款大開眼界】