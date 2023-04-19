G-Dragon│發表Nike Kwondo 1後即著NB　台灣RIFARE Co®揚威國際

【G-Dragon/ Nike/ New Balance】那邊廂才有NIGO離adidas而去過檔Nike，這邊卻突然爆出Nike同樣損了一名大將G-Dragon？究竟所謂何事？



話說日前韓國傳媒在南韓金浦國際機場捕捉到G-Dragon出沒，對於經常穿梭各國的他本來並不算甚麼大事，但奇就奇在這位BIGBANG隊長腳踏波鞋並非自家新作Nike Kwondo 1，甚至跟本並非一剔牌出品，而是一對鑲滿菊花圖案的New Balance 2002r，叫人大感錯愕，事關G-Dragon一直與Nike有合約在身，自家品牌PEACEMINUSONE與Nike最新聯乘早兩天才全球開賣，現在自己卻竟穿上New Balance示人，令人疑惑G-Dragon是否變節。

後來G-Dragon透過個人IG Story分享球鞋，並tag了RIFARE Co®這個台灣改鞋單位。（G-Dragon）

不過後來G-Dragon卻透過個人IG Story分享球鞋亦解釋箇中原由，原來這對2002r並非New Balance贊助GD的代言商品，一切均由New Balance官方無關，只不過是G-Dragon以個人名義，聘請台灣改鞋職人單位RIFARE Co®，為其專屬製作One off客製球鞋而已。

近年有留意波鞋潮流的朋友定必知曉RIFARE Co®這個台灣改鞋單位。（RIFARE Co®）

細閱RIFARE Co®其他鞋作設計：

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RIFARE Co®這個台灣改鞋單位，近年有留意波鞋潮流的朋友定必知曉，《一物》頻道在兩年前亦早已介紹過，他們的特別之處乃是每每從日本傳統文化取經，熱衷於將日本古老的二分趾鞋融入New Balance跑鞋鞋頭中去，並適度地補上植鞣皮革在鞋面，造工結構殊不容易，但特異之存在感也叫人一見難忘。就好像G-Dragon這對客製2002r，不但止鞋頭被切割成兩段，鞋身上更鑲滿自家品牌PEACEMINUSONE的菊花圖案標記，集工藝與前衞美學於一身，下次再與Nike合作時，說不定相關設計概念將會一併移植到別注商品之中，大賣全世界，到時RIFARE Co®就真是揚威國際了。

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