藤原浩跟碧咸世紀合照　為Maserati助威之餘或許有進一步合作？

講到日本街頭潮流，裏原教父藤原浩注定不可不提，而講起歐美型男，David Beckham碧咸也是人所共知的前列Icon，兩位在時裝世界都屬殿堂級人馬，卻好像從來沒有一同出席公開場合或合照，實在可惜。



但熟知潮流工業的人也明白這是沒有法子的，一個是與Mark Parker、Tinker Hatfield共創HTM，將Nike引領到潮流最頂峰的功臣，另一個則是adidas全球終身代言人（陳奕迅亦曾是），在將兩大品牌長期鬥得火紅火綠的情勢下，旗下簽了約的代言人為了尊重合約精神，通常如非必要都會在公開場合盡量減少合照，避免尷尬，更遑論高調放閃，主動Post上社交平台。

「萬人迷遇上教父」藤原浩跟碧咸世紀合照。（IG@ujiwarahiroshi ）

藤原浩年前設計的Maserati × fragment design限量Ghibli跑車。（Maserati）

不過藤原浩昨日在自家官方IG帳戶，卻突然上載一張他與碧咸的合照，叫萬千潮流人既大跌眼鏡，也喜出望外。原來二人在運動服飾領域雖然水溝油，在跑車領域卻十分合拍，事關碧咸自2021年起擔任Maserati代言人，而教父更曾跟此意大利超級跑車品牌合作，研發出Maserati × fragment design限量Ghibli跑車，分為黑色和白色兩款，傳說各款限定175架。適逢Maserati於正在舉行的米蘭設計周Milan Design Week 2023設有專區，展示全新GranTurismo超跑，如是者藤原浩與碧咸便被安排一同出席活動，並拍下這張世紀合照。

適逢Maserati於正在舉行的Milan design week 2023設有專區，展示全新GranTurismo超跑。（Maserati）

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NIGO加盟Nike，或多或少一定會驚動了藤原浩的神經。（01製圖）

【伸延閱讀】淺談NIGO加盟Nike影響 Pharrell勢必轉會一剔 藤原浩最無癮？雖則話今次「萬人迷遇上教父」合照純屬商業合排，但藤原浩如此高調將二人交談的短片上載到自己官方IG，卻始終會惹人揣測，尤其是自從NIGO宣告由adidas「轉會」Nike之後，坊間便一直猜想近年與NIGO屢傳不和的藤原浩究竟會有何反應，而恰巧就在這風高浪急形勢下，教父偏偏與adidas最知名代言人碧咸高調地合照，這無疑讓傳聞炒作得更沸騰，未知碧咸會否代表三間，邀請藤原浩過檔，來報失去NIGO之仇？