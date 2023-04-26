LOEWE 2023春夏最新2D像素風格手袋、時裝　連包裝袋也極具玩味！

與 LOEWE 一同踏入服裝實驗室！這次 LOEWE 2023 春夏女裝推出「像素圖實驗」系列，是一次將意念清晰化、解構重組及前瞻思考的實驗，著重於服裝的線條、顏色及形態。透過扭曲變形的手法，展演出超立體的錯位剪裁，巧妙地將感染力加倍放大。



LOEWE 推出「像素圖實驗」系列

此番 LOEWE 將目光焦聚於八位元遊戲的像素圖像，打造看似 2D 的連帽衫、T 恤以及褲裝。數位科技呈現的詩意筆觸，開拓了觀感想像與衣服材質的創意界限。

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服裝選以牛仔布及針織材質，賦予柔潤的手感。經典 Puzzle 包款貫穿其中，讓單品與單品間的存在感被放大檢視，強烈刺激視覺感官。幽默玩味俏皮樣貌輕鬆打造充滿自我的時尚風格。

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LOEWE 「像素圖實驗」系列已正式販售，凡購買即附上精美限定包裝，有興趣的朋友千萬別錯過！

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