Bottega Veneta打造全球最貴「紙袋」　簡約設計比巴黎世家更玩嘢

【Bottega Veneta/ 手袋】論近代時裝世界話題性最高的玩味手袋，首推Balenciaga藍色大Tote Bag，將IKEA招牌藍色Shopping Bag 99%神還原，卻收你數以千倍價錢，實在令人「O晒嘴」。



Bottega Veneta全新仿紙皮革手抽袋，其實很有Hender Scheme風味。（Bottega Veneta）

不過最新消息，與Balenciaga同屬KERING集團的Bottega Veneta，其創意總監Matthieu Blazy近日便有意挑戰DEMNA高級時裝界搞怪第一人之地位，以神還原IKEA Shopping Bag之法，重製另一款人所共知的手袋：啡色紙袋。

Balenciaga當年將IKEA招牌藍色Shopping Bag 99%神還原。（Balenciaga）

並非講笑，這款不屬任何品牌，任何牌子、商戶、餐店都會推出卻最普及的啡色紙袋，Bottega Veneta SS23當真把它視作設計靈感，利用植鞣類皮革，打造出遠觀和紙袋99%相似的Tote Bag，承惠$2500美元，幾可亂真。

有網民搞笑地整了一個對比圖向Bottega Veneta這個全球最貴「紙袋」開玩笑。

這個BV紙袋縱然同樣在Logo商標在袋面，卻只是以輕微的壓印方面製作，字體極細，亦沒有撞色。（Edward Chiu）

Bottega Veneta SS23其他全新手袋精選：

+ 3

雖然將皮袋依紙袋賣這種技法絕不新奇，很久以前Raf Simons主理的Jil Sander及近代的Balenciaga都一直有做，但以往那些作品就算當真仿如紙袋一樣，但至少會有一個經撞色設計的顯眼品牌Logo印在其中，以凸顯其品牌地位。可是這個BV紙袋縱然同樣在Logo商標在袋面，卻只是以同色壓印方面製作，字體極細，亦沒有撞色，若非認真觀察都很難發現，無疑是人類史上最接近紙袋的名牌手袋了。