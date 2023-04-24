Fear of God時裝騷初登場 聯乘adidas服飾波鞋全面開拓潮童市場
【adidas/ Fear of God/ 聯乘】接二連三失去Kanye West和NIGO後，Fear of God主理人Jerry Lorenzo仿佛成為了adidas的最後救贖，而等了年多，Fear of God Athletics的聯乘系列亦隨着Fear of God第一個時裝騷一併登場，絕對是千喚萬喚。
留意這個與洛衫磯Hollywood Bowl露天表演場舉行的時裝騷定名為Collection 8，乃是主線Fear of God及與adidas聯乘線Fear of God Athletics一同發布的系列，Jerry Lorenzo將兩個系列的新設計融合到Model身上，因此當中哪些作品屬Fear of God Athletics？目前很難說得準，但誠如設計師自己所言，今次Athletics可是一個數量很龐大，涵蓋了衫褲鞋襪袋配件的聯乘系列。這也解釋了Jerry Lorenzo當初為何離Nike而過檔adidas，在三間牌所享受到尊榮地位及創作自由度，是極其明顯的，繼續留在眾星雲集、競爭激烈的Nike，Fear of God頂多就只能每年生產一款Air Shoot Around球鞋而已……此道理就如當年Kanye West憤然離開Nike，大同少異。
不過，有趣的是，Kanye West亦親身到赴，蒙面來支持Fear of God首騷。
不過，權力和自由度是大增了，設計出來的東西又有否叫人拍案叫絕呢？從目前公布的照片來看，說實話驚喜欠奉，只不過是一貫的Fear of God和副線Fear of God ESSENTIALS而已，只離譜的是——頗有從前YEEZY系列的影子，無論是重洗水到啞了色的顏色或米色色Tone、極端闊大與極端細窄的特異比例、以至是無性別特別的中性簡潔美學主義，全部明顯與Kanye West起初與adidas合作時所推出的YEEZY Season服飾十分相似。
喜幸Jerry Lorenzo始終與ZEGNA合作過，在頂尖西裝世界食過夜粥。對洋裝的剪裁、用料和造工都有精準拿握，仿皮草、絨面流蘇牛仔褲與繩子狀腰條均為闊身西裝起了畫龍點睛之效，以表現在他對新生代美國奢華時裝的詮釋，但這種新美式奢華在Jerry Lorenzo這個美國黑人眼中可是有血有淚，他在發布會完結接受訪問時便一再強調，是黑人先祖們辛勞的歲月引領他走到Hollywood Bowl這個大舞台：「我從小便聽爸爸講述奶奶採摘棉花的故事，員工們也給予我帶來了很多有關布料書籍，從而挑選能夠讓我們引以自豪的棉花。這些棉花代表着一種自由，也是一種責任，來自於過往長年累月的痛苦。但比痛苦更重要的是，它永遠有着愛的成份在其中。」時裝騷進行期間播放了Nina Simone版本的《Strange Fruit》，歌詞以受害者比作樹木果實，用以抗議美國黑人被處以私刑，在場中播放此曲，用意明顯不過。
Fear of God Athletics之所以被寄予厚望絕對能夠理解，一來失去了Kanye West的adidas在潮流線領域已然群龍無首，將在美國本土人氣極高的Jerry Lorenzo推至「男一」位置實屬必然，二來Fear of God和YEEZY的美學風格十分近似，穿上Fear of God ESSENTIALS的那些潮佬潮童，以往本身便是腳踏YEEZY BOOST 350 V2波鞋的，現在在沒有了YEEZY情況下將這批忠實Fans轉移到Fear of God Athletics那裡，委實省時省事。因此亦可以推論出Fear of God Athletics的定價並不會太高，應介乎在Fear of God和Fear of God ESSENTIALS之價位之間，以迎合潮童市場的負擔能力。