Fear of God時裝騷初登場　聯乘adidas服飾波鞋全面開拓潮童市場

【adidas/ Fear of God/ 聯乘】接二連三失去Kanye West和NIGO後,Fear of God主理人Jerry Lorenzo仿佛成為了adidas的最後救贖,而等了年多,Fear of God Athletics的聯乘系列亦隨着Fear of God第一個時裝騷一併登場,絕對是千喚萬喚。



Fear of God時裝騷定名為Collection 8。(Jerry Lorenzo)

留意這個與洛衫磯Hollywood Bowl露天表演場舉行的時裝騷定名為Collection 8,乃是主線Fear of God及與adidas聯乘線Fear of God Athletics一同發布的系列,Jerry Lorenzo將兩個系列的新設計融合到Model身上,因此當中哪些作品屬Fear of God Athletics?目前很難說得準,但誠如設計師自己所言,今次Athletics可是一個數量很龐大,涵蓋了衫褲鞋襪袋配件的聯乘系列。這也解釋了Jerry Lorenzo當初為何離Nike而過檔adidas,在三間牌所享受到尊榮地位及創作自由度,是極其明顯的,繼續留在眾星雲集、競爭激烈的Nike,Fear of God頂多就只能每年生產一款Air Shoot Around球鞋而已……此道理就如當年Kanye West憤然離開Nike,大同少異。

不過,有趣的是,Kanye West亦親身到赴,蒙面來支持Fear of God首騷。

Fear of God Athletics可是一個數量很龐大,涵蓋了衫褲鞋襪袋配件的完備Collaboration。(Jerry Lorenzo)

留意主線Fear of God向來比較特別,並沒有一般品牌一樣,固定一年分春夏、秋冬兩季。相反每每是以不定期方式推出,上一個Collection 7,推出日期早已是2021的事了。(Jerry Lorenzo)

Kanye West憤然離開Nike加盟adidas後,在2015年便策動了YEEZY Season 1,一個涵蓋了衫褲鞋襪袋配件的完備Collaboration,不再只設計球鞋。(Sneakers news)

不過,權力和自由度是大增了,設計出來的東西又有否叫人拍案叫絕呢?從目前公布的照片來看,說實話驚喜欠奉,只不過是一貫的Fear of God和副線Fear of God ESSENTIALS而已,只離譜的是——頗有從前YEEZY系列的影子,無論是重洗水到啞了色的顏色或米色色Tone、極端闊大與極端細窄的特異比例、以至是無性別特別的中性簡潔美學主義,全部明顯與Kanye West起初與adidas合作時所推出的YEEZY Season服飾十分相似。

Jerry Lorenzo始終與ZEGNA聯乘過,在頂尖西裝世界食過夜粥。對洋裝的剪裁、用料和造工都有精準拿握。(Jerry Lorenzo)

這種新美式奢華在Jerry Lorenzo這個美國黑人眼中可是有血有淚。(Jerry Lorenzo)

仿皮草、絨面流蘇牛仔褲與繩子狀腰條均為闊身西裝起了畫龍點睛之效,以表現在他對新生代美國奢華時裝的詮釋。(Jerry Lorenzo)

+ 9

喜幸Jerry Lorenzo始終與ZEGNA合作過,在頂尖西裝世界食過夜粥。對洋裝的剪裁、用料和造工都有精準拿握,仿皮草、絨面流蘇牛仔褲與繩子狀腰條均為闊身西裝起了畫龍點睛之效,以表現在他對新生代美國奢華時裝的詮釋,但這種新美式奢華在Jerry Lorenzo這個美國黑人眼中可是有血有淚,他在發布會完結接受訪問時便一再強調,是黑人先祖們辛勞的歲月引領他走到Hollywood Bowl這個大舞台:「我從小便聽爸爸講述奶奶採摘棉花的故事,員工們也給予我帶來了很多有關布料書籍,從而挑選能夠讓我們引以自豪的棉花。這些棉花代表着一種自由,也是一種責任,來自於過往長年累月的痛苦。但比痛苦更重要的是,它永遠有着愛的成份在其中。」時裝騷進行期間播放了Nina Simone版本的《Strange Fruit》,歌詞以受害者比作樹木果實,用以抗議美國黑人被處以私刑,在場中播放此曲,用意明顯不過。

據知Fear of God Athletics靈感來自籃球。(Jerry Lorenzo)

在沒有了YEEZY情況下將這批忠實Fans轉移到Fear of God Athletics那裡,委實省時省事。(Jerry Lorenzo)

Fear of God Athletics之所以被寄予厚望絕對能夠理解,一來失去了Kanye West的adidas在潮流線領域已然群龍無首,將在美國本土人氣極高的Jerry Lorenzo推至「男一」位置實屬必然,二來Fear of God和YEEZY的美學風格十分近似,穿上Fear of God ESSENTIALS的那些潮佬潮童,以往本身便是腳踏YEEZY BOOST 350 V2波鞋的,現在在沒有了YEEZY情況下將這批忠實Fans轉移到Fear of God Athletics那裡,委實省時省事。因此亦可以推論出Fear of God Athletics的定價並不會太高,應介乎在Fear of God和Fear of God ESSENTIALS之價位之間,以迎合潮童市場的負擔能力。