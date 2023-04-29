LOEWE全新夏日Paula's Ibiza系列　將棕櫚織籃手袋熱潮推至頂峯

【LOEWE/ 限定店/ 手袋】夏天將至，加上疫情過後已全面開關，今年夏天定必成為大家出外旅遊的高峯，而在Jonathan Anderson及Simon Porte Jacquemus等人的苦心經營下，近年一系列草編織袋一直在夏季大鳴大放，既輕巧觸感又涼快舒適，明顯較皮袋更吸引。



LOEWE全新夏日Paula's Ibiza系列。（LOEWE）

香港區LOEWE日前於尖沙咀K11 MUSEA中庭特設期間限定店。（LOEWE）

故來到SS23季度，LOEWE便特地將織籃手袋熱潮推至頂峯，強勢開發LOEWE Paula's Ibiza別注系列。西班牙Ibiza伊比薩島對於熱愛電音熱舞的朋友而言，至為熟識不過，貴為世界三大Party聖地之首的她（其餘兩地是印度Goa海灘及泰國的Koh Phangan島），每年夏天總吸引數以十萬計潮男潮女玩樂，作為西班牙同鄉的LOEWE今次便從當地的風光明媚擷取靈感，幻化成一系列渡假風情服飾手袋配件。

Anagram Basket Bag將不同顏色竹藤條子交織一起，展現出Ibiza Party多姿多彩。（LOEWE）

系列推供多款趣意十足的掛飾額外購買，為Fans手袋加添個人特色。（LOEWE）

留意Iraca棕櫚纖維織籃及全新 LOEWE Font Tote在馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，LOEWE每售出一個織籃及LOEWE Font Tote 即捐贈15歐元支援當地社區，意義非凡。（LOEWE）

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手袋方面，以酒椰葉纖維及Iraca棕櫚纖維編織而成的織籃手袋絕對是焦點所在，利用相關技術製成的Anagram Basket Bag、LOEWE Font Tote及Petal Basket等手袋，均以新穎方式示人。LOEWE Font引用全新編織方法製作，並備有三個尺碼，不同顏色竹藤條子交織一起，展現出Ibiza Party多姿多彩，更切合夏天講求色彩多變的造型。Petal Basket織籃獨有的花瓣輪廓本就特別，Paula's Ibiza系列之中亦換上不同鮮色。

除各式各樣手袋外，LOEWE Paula's Ibiza尚有一系列女裝、男裝別注服飾，任君選擇。（LOEWE）

設計滿載夏日風情。（LOEWE）

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而以園藝為靈感Gardener Bucket水桶袋精緻小巧，至於男裝Fold Shopper亦以特大容量取勝，要知道時下潮流就是如斯兩極，要麼大潮流極細小廢包，要麼追捧Size極巨的大袋，喜幸Jonathan Anderson十分體貼，一個Paula's Ibiza別注便滿足大家多個願望。

Marf、陳蕾及周國賢等星級嘉賓到場支持，人氣一時無倆。（LOEWE）

為慶重其事LOEWE Paula's Ibiza的到來，香港區LOEWE日前更於尖沙咀K11 MUSEA中庭特設期間限定店，Paula's Ibiza別注單品盡載其中，開幕當日更邀請到Marf、陳蕾及周國賢等星級嘉賓到場支持，人氣一時無倆。