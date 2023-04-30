專訪大圍超隱世日系眼鏡店山目　沙田區竟有深水埗大南街氛圍？

【專訪/ 香港小店/ 日本眼鏡】近幾年香港經歷了許多天翻地覆之變，連帶香港人的生活習慣和模式都早已大不同，以往大家偏愛假日走到大商場逛連鎖店購物涼冷氣，現在卻愛上到香港18區尋幽探秘，隱世老店、獨立小店和樓上舖，逛得不亦樂乎。深水埗大南街堀起，正是時代變遷最真實寫照。



現在，可能又有新興勢力——大圍。



山目眼鏡店滿戴日本小店氛圍，右邊則連接着一間街坊文具店，接下來則是一間圍村宗廟祠堂，這種佈局，為積富、積信街構成一道獨特風格，既新潮又滿載人情味。（攝影：林靄怡）

店主Raymond覺得選址在積富、積信街一帶開店，讓山目有種仿如日本小店每每置身於旺中帶靜街道之特異感。（攝影：林靄怡）

999.9是山目一大熱門品牌。（攝影：林靄怡）

別以為只有深水埗舊得來才生機勃勃，只要有心有力去搵，很多舊區同樣叫潮流人驚喜處處。好像鄰近大圍火車站的積富、積信街一帶，近年在區內居民口中有着「小大南街」稱號，集Cafe、文青小店、日式Saloon、舊式餐廳、糖水舖、街坊文具店及古廟於一身，中與西，新與舊共治一爐氛圍，的確與深水埗大南街相映成趣。

Raymond指店舖原址是一間經營了20多年的汽車維修店，眼看現在潔淨的門面外觀，委實難以估到。（攝影：林靄怡）

今年初此人氣新地標更加入了精品眼鏡店這個生力軍——山目眼鏡店，位於積富和積信街的十字路口落成，樓高兩層，結合舒適柔和簡潔裝潢外觀，讓人仿如置身原宿或中目黑一樣，之不過是目黑川變成了城門河而已。

雖然山目這種主打日式精品眼鏡的商舖在港島與九龍有不少，但在面積最廣闊的新界區卻十分少見，記憶中只有荃灣、元朗區有一、兩間，換言之在新界東絕無僅有，無怪令眼鏡發燒友嘖嘖稱奇。

以往沙田區居民購買眼鏡，每每只能夠光顧沙田新城市廣場一帶的大型連鎖店，購買那些知名高級時裝品牌眼鏡製品。（攝影：林靄怡）

「起初離開了另一間在旺角經營多年的眼鏡，轉戰大圍成立山目，自問有一種放手一博的勇氣。」主理人Raymond如是說：「殊不知開業未幾，即吸引了不少顧客進來光顧，究其觀之，他們都對沙田區突然出現了一間精品眼鏡店十分好奇。」以往沙田區居民購買眼鏡，每每只能夠光顧沙田新城市廣場一帶的大型連鎖店，購買那些知名高級時裝品牌眼鏡製品，現在一下子多了999.9、Mr.Gentlemna、MASAHIROMARUYAMA、Mr. Leight等日、美手工眼鏡進駐，愛不釋手之餘，也給予新界人更多選擇。

談及精品眼鏡特色，Raymond強調它們的用料和造工每每精良得多。（攝影：林靄怡）

Raymond再指沙田區其實不乏高消費力顧客，「哪怕手工眼鏡平均定價相對高昂，但願意研究和購買它們的人其實不計其數，不止是20至30歲的年輕顧客，就算是40至50歲的客人，即使他們對精品眼鏡品牌的文化歷史認識或許較少，卻每每願意花時間領聽我們的講解，繼而『入坑』，買得不亦樂乎。」

「何況在這手機世代下，很多潛在客人愈來愈精明，或許第一次踏進店的時候，對某一眼鏡品牌及型號毫不認識，卻會回家立即利用手機『做功課』來惡補知識，可見實體店固然要做好，但IG、Facebook等社交平台的經營同樣重要。」

Raymond更留意到每逢假日，不少其他區的港人會誇區來光顧眼鏡店，由此可見大圍舊區一帶愈來愈受歡迎，Raymond更誠意推介山目眼店斜對面的一間街坊雲吞麵鋪很美味。（攝影：林靄怡）

Mr.Leight DEAN $4380。（攝影：林靄怡）

精品眼鏡的用料和造工每每精良得多，眼鏡架及鏡臂舒適性、鉸位連接、乃至是螺絲鍋釘位細節，都有嚴格講求。（攝影：林靄怡）

談及精品眼鏡特色，Raymond強調它們的用料和造工每每精良得多，眼鏡架及鏡臂舒適性、鉸位連接、乃至是螺絲鍋釘位細節，全嚴格講求，「店舖大部份售賣的精品眼鏡均由日本工場製造，即使是來自美國加州眼鏡品牌 Mr. Leight，其主理人（即Oliver Peoples創辦人）Larry Leight及兒子Garrett Leight仍堅持交由日本廠來做架，工藝感卓越，招牌六角鉸鏈與鉚釘，更令眼鏡有着伸縮鏡臂的性能，匠心獨運。」

999.9 S-936T $4680。（攝影：林靄怡）

Gentleman Witty $3580。（攝影：林靄怡）

至於999.9和Mr.Gentleman EYEWEAR同是山目的重點主打作，前者的逆R鉸鏈設計馳名天下，鉸鏈採用鈦合金製造，並拉長了鏡腿和樁頭之間的距離，從而讓舒適性大大提高。至於Mr.Gentleman EYEWEAR則以匯合百家所長見稱，作品交由福井縣櫻市頂尖眼鏡工廠製造，卻又每每注入歐美風設計元素，例如線條優雅皇冠形鼻托及金字塔形鍋釘，都是其特色設計。

INFO

山目眼鏡店

沙田大圍大圍村第八街頭1A