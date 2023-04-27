Dr. Dre經典Hip Hop專集周年紀念品　不賣耳機展現真正音樂時尚

【Dr. Dre/ Beats/ Hip Hop】對於年輕人一代來，Dr. Dre的名字幾乎跟耳機劃上等號，見其名已即時聯想起Beats耳機。

在創立Beats之前，Dr. Dre已是著名Hip Hop音樂人，其首張劃時代個人專集《The Chronic》踏入三十周年大日子，唱片公司即推出一系列相關產品，設計絕不比Supreme、Stussy、Palace、NOAH等潮流街牌遜色。



自從創立Beats耳機品牌後，Dr. Dre身份是企業家多於音樂人。（Getty Images）

Beats by Dr. Dre耳機全球大賣（Getty Images）

現在大眾眼中的Dr. Dre，是企業家多於音樂人，不過時光倒流回到90年代初，Dr. Dre離開原先所屬的Hip Hop組合N.W.A，在自家廠牌 Death Row Records發表第一張個人專集《The Chronic》，隨即登上美國Billboard流行榜冠軍，單在美國銷量逾300萬，成為Hip Hop歷史上影響力深遠的重要專集之一。2008年他與Jimmy Iovine共同創辦耳機品牌Beats by Dr. Dre，曾坐擁8億美元身家財產，是當時Hip Hop界首富，也令人漸漸淡忘他音樂人的身份。

Dr. Dre經典Hip Hop專集《The Chronic》三十周年（Interscope Records）

不過，經典始終是經典，《The Chronic》踏入三十周年，唱片公司當然不會怠慢，立刻帶來一系列周年單品，以唱片主題作設計基調，除了有唱片封面的紮染T-Shirt外，至於兩款啡色長袖T-Shirt和Hoodie，印上唱片招牌大麻草圖案，一樣有型，另外，還有Cap帽、Rolling Tray和Air Freshener，十分有趣。

Dr. Dre《The Chronic》三十周年紀念T-Shirt（Interscope Records）

街頭文化跟音樂的關係密不可分，而一眾街牌Supreme、Stussy、Palace、NOAH的設計，經常注入音樂元素，不過最原汁原味當然是歌手樂隊官方自家產品，毋需任何品牌加持，已能從所揀選音樂人、樂隊中，盡現其個人的品味與態度。



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