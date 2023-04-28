New Balance兩款別注　Joe Freshgoods山系　Aimé Leon Dore機能

【New Balance/ Joe Freshgoods/Aimé Leon Dore/ 聯乘】這些年來New Balance潮流線擴展的版圖有目共睹，最主要是成功擺脫了以往在流行市場過於傾向「9系」和「5系」的形勢，從而研發、開發出更多型號，擴闊品牌宇宙觀，327和2002R，都是很成功例子。



Joe Freshgoods這間來自芝加哥潮店今次為New Balance設計610及Rainier兩款型號，4月28日正式推出。（New Balance）

來到今個星期，這趟「活化數字計劃」便再有新搞作誕生，將會與Joe Freshgoods及Aimé Leon Dore兩大美國單位合作，打造610、Rainier及1906R三對鞋款，忙到不可開交。

先介紹與Joe Freshgoods合作，這間來自芝加哥潮店今次為New Balance設計610及Rainier兩款型號，雖然它們都是NB既有常規款式，但在Joe Freshgoods團員精心設計下，以"Beneath the Surface"作靈感的球鞋明顯注入了濃厚Outdoor氛圍。610一改過往以黑、白、灰的簡約色調，搖身一變成泥黃色粗獷風味，再結合山系風鞋帶、JFG迷彩印花網眼襯墊及Ndurance橡膠外底，視覺與功能兼備。

Rainier搶眼度更高，事關設計團隊將迷彩GORE-TEX®薄膜圖騰直接印到鞋面之上。（New Balance）

而別注Rainier搶眼度更高，事關設計團隊將迷彩GORE-TEX®薄膜圖騰直接印到鞋面之上，加上深綠色絨面鞋身，尤如置身於叢林一般，展現出非凡保護性，再配合Vibram外底，與其說它是對球鞋，倒不如形容為登山靴更貼切。

Aimé Leon Dore × New Balance 1906R， 5月4日開賣。（New Balance）

有別於860v2一口氣打造了紅、藍、級三色，今次卻只有粉綠配色一種。（New Balance）

至於Aimé Leon Dore × New Balance 1906R則玩截然不同風格，繼承早兩星期才推出的860v2，今次1906R別注在外觀風格相似，但有別於860v2一口氣打造了紅、藍、級三色，今次卻只有粉綠配色一種，機能性與輕巧程度毋庸置疑，再於鞋墊部份加入了花朵圖案，為跑鞋起了畫龍點睛之效。