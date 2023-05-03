Louis Vuitton侵權案終有裁決　LV能否守護百年經典商標？

【Louis Vuitton/ LV/ 侵權】在高級時裝世界裡，Louis Vuitton向來是最受盜版問題侵害的品牌之一，所以她亦是眾多品牌入面最常控告人侵權的一個，凡設計只要稍與Monogram或Damier相似，不論閣下是Supreme，還是普通理髮店的傢俱，這個法國奢侈品殿堂都會毫不留情發出律師信，控告侵權。



最近Louis Vuitton與另一法國品牌Zadig & Voltaire的侵權訴訟，終於有了結果。



左邊是Louis Vuitton商標，右邊是Zadig & Voltaire商標。

話說在2021年1月，Louis Vuitton向巴黎法院提控，控告Zadig & Voltaire一款近代所推出的Logo，與Louis Vuitton馳名世界的「LV」Logo過於相似，認為對方有過度利用LV聲譽來混淆消費者之嫌，要求對於停止生產該商標產品及賠償。事關Zadig & Voltaire那「ZV」商標，乃是將英文字母Z和V字交疊一起所構成的，這是Louis Vuitton所不能接受的。

Louis Vuitton強調這款「LV」Logo早在1800年代以還便一直是品牌之傳統與核心價值。（Louis Vuitton）

不過，巴黎法院日前的裁決卻叫Louis Vuitton大失所望，只因法院裁定Louis Vuitton敗訴，提控並不成立，理由是兩者字母商標之間的相似度非常低，基本上是按照着不同的結構和排列去設計，並不能單單因為同樣是兩個大楷英文字母並重疊在一起，便構成抄襲的成份。

Louis Vuitton「LV」手袋。（Louis Vuitton）

Zadig & Voltaire「ZV」手袋。（Zadig & Voltaire）

Zadig & Voltaire方面辯稱，品牌自1997年創立以來便一直以英文字頭作設計元素，涉事的「ZV」商標，也早由2005年開始便應用在品牌產品之上。Zadig & Voltaire辯方律師也進一步強調，這種將字母商標貼在手袋上的美學方式在時裝世界十分普遍，何況Zadig & Voltaire與Louis Vuitton本身所經營的市場並不同，並不構成直接競爭。



【相關閱讀】adidas怒告Thom Browne設計 間條服飾導致損失要求賠償六千萬

回顧近來時裝潮流世界可謂訴訟連連，在今次Louis Vuitton大戰Zadig & Voltaire的兩三個月之前，adidas與Nike亦先後與Thom Browne及BAPE展開侵權訴訟，可見創業難，守業更難呢。



【相關閱讀】Nike提告Bape波鞋BAPE STA、SK8 STA侵權 何解事隔多年才入稟？