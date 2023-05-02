evian聯乘Balmain服飾系列　漸變色設計帶出礦泉水貴族天然美學

【聯乘】現今潮流世界，聯乘可謂沒任便界線之分，愈跨界愈具話題性。

法國礦泉水品牌evian深明此道，飲料熱賣之餘，也搞搞新意思，繼兩年前Virgil Abloh別注後，今次迎來Balmain聯乘系列。



Olivier Rousteing策動evian聯乘Balmain服飾系列（Getty Images）

自從Olivier Rousteing接掌Balmain擔任品牌創意總監後，除了設計年輕化外，耳目一新的聯乘項目亦浪接浪，POKÉMON、Puma、Barbie全都不是一貫品牌風格，全部都成功Make Noise。

evian找來OFF-WHITE、男裝Louis Vuitton主帥Virgil Abloh合作（01製圖）

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2021年時，evian找來OFF-WHITE、男裝Louis Vuitton主帥Virgil Abloh合作，擔任品牌可持續設計創意顧問。先有「One Drop Can Make a Rainbow」系列，第一波Soma Bottle彩色礦泉水，成為當年紐約時裝周話題作，成為街拍被發現得最多的單品之一；隨後又有Evian by Virgil Abloh限量版玻璃瓶，「一滴水可以創造出彩虹的概念，它啟發了此計劃的靈感。」他以此為設計概念，其來光線折射至玻璃時能變幻至不同顏色的水樽，最後，還有跟SOMA合作所製成的Soma Bottle彩色礦泉水和由再生塑料所製成的可折疊飲水機，時尚地環保。

至於evian跟Balmain的合作，最先是2022年巴黎時裝周期間的高級訂製服和限量版酒瓶，現在迎來第二波，主帥Olivier Rousteing一口氣帶來19件單品，當中除了T裇、Hoodie、牛仔褸等其本服裝外，還有泳衣、Sport Bra、瑜伽褲、購物袋等，非常全面，雖然種類繁多，但設計全部統一以柔和色彩作基礎，天空藍、白色和粉紅色所呈現的漸變色調，切合evian的品牌DNA，這種美麗又獨特的自然設計，也配合Olivier Rousteing的環保時裝理念，單品採用GOTS認證有機棉、FSC認證粘膠纖維等環保素材，跟evian礦泉水一樣天然。

evian聯乘Balmain系列用上天空藍、白色和粉紅色所呈現的漸變色調。（Harrods）

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