Neighborhood超限量10個別注電單車頭盔　D.I.Y.色彩反叛Punk基因

【Neighborhood/ 聯乘/ 日本品牌】雖然在服飾潮流界別早以脫色不少，但瀧澤伸介主理的Neighborhood其厲害之處，正是每每能夠在適當時間，做出最適當的轉型。正當賣軍褸和洗水牛仔褲陷入樽頸位之際，卻出奇不意開發SRL支線，在盆景植物世界殺出一片天，現在趁Y2K系D.I.Y.文化復興，亦瞬即找到對策見招拆招。



最近Neighborhood就邀請藝術家JUN INAGAWA合作，打造只有10個各有不同的機車頭盔。（Neighborhood）

機車頭盔底部皆有JUN INAGAWA親筆簽名。（Neighborhood）

最近Neighborhood邀請藝術家JUN INAGAWA合作，打造只有10個獨一無二的機車頭盔，由Neighborhood生產，JUN INAGAWA再於上面進行藝術裝飾。JUN INAGAWA是一個有着美日雙重背景的插畫藝術家，擅長繪製少女系卡通風畫作，但偏偏自幼便沉醉於UNDERCOVER時裝和Kanye West音樂氛圍之中，故作品可愛得來又每每帶點「Dark Dark地」之感，再集結時下流行的Y2K元素，形成一種風格多樣的混血兒。而云云作品中，Otaku army御宅族頭盔是其最招牌作，其今次Neighborhood × JUN INAGAWA絕對有根有據，絕非無厘頭。

JUN INAGAWA本人。（JUN INAGAWA）

Neighborhood × JUN INAGAWA過往曾合作，卻單純以基礎服飾為主，不及今次矚目。（Neighborhood）

Otaku army御宅族頭盔是JUN INAGAWA最招牌作。（JUN INAGAWA）

每個頭盔附送「萬寶露」煙仔一包。（Neighborhood）

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Neighborhood × JUN INAGAWA 10款D.I.Y.頭盔以黑色作基本色，切合瀧澤伸介的品牌，然後再交由JUN INAGAWA在頭盔上即席揮毫，將「Neighborhood」、「Magical Girl」字樣及其他圖騰以彩繪、貼紙等方式製作其中，再把頭盔局部燒熔、破裂，塑造成真實古董一般唯妙唯肖。不過最有趣還是每個頭盔附送一包「萬寶露」，以膠紙粘貼在頭盔之上，夠怪誕之餘，其實也是一種裝飾主義藝術，與義大利藝術家Maurizio Cattelan所創作的《Comedian》香蕉藝術品，有異曲同工之妙。