BLACKPINK Jennie首次聯乘Calvin Klein　更多特別色內衣融入其中

【BLACKPINK/ Jennie/ K-Pop/ 聯乘】問亞洲千禧一代何解會愛上Calvin Klein底衫褲，想來十之八九並不會居功於Kate Moss、Mark Wahlberg或Kendall Jenner，只因BLACKPINK Jennie才是他/ 她心目中女神，女的固然想買，男的也想自己女友穿著，仿佛著上身後，人人都會變成Jennie似的……這樣也好，時裝本身應該是一個可以讓人追夢、完夢甚至是發夢的地方。



為回應廣大年青人對Jennie的渴求，Calvin Klein逐漸意識到單單每季邀請這位BLACKPINK成員拍攝性感內衣照，已不能滿足大家對女神的幻想。（ck）

CK內衣，女的固然想買，男的也想自己女友穿著，仿佛著上身後，人人都會變成Jennie似的。（ck）

為回應廣大年青人對Jennie的渴求，Calvin Klein逐漸意識到單單每季邀請這位BLACKPINK成員拍攝性感內衣照，已不能滿足大家對女神的幻想，也沒有將轉化成銀紙的能力發揮至最大。如是者，Calvin Klein與Jennie最新合作項目已不再流於廣告代言之上，而是邀請她參與設計，打造雙方史上首個聯乘系列。

Calvin Klein × Jennie乃是自Jennie自己衣櫃裡的衣服擷取靈感，但這件服飾明明就很Kim Kardashian。（ck）

據知這個Calvin Klein × Jennie乃是自Jennie自己衣櫃裡的衣服擷取靈感，抽取衣服的特色與顏色，製作出一個包含內衣、連身裙、Sportwear及牛仔服飾的系列，裙子以短小精緻為主，褲子則以低腰窄身為宗，招牌內衣褲亦按照Jennie的喜好，在衣版剪裁乃至「嘜頭」上作出改動。

今次Calvin Klein × Jennie最大特色是顏色明顯豐富得多。（ck）

+ 9

不過與一般Calvin Klein Underwear產品相對，今次Calvin Klein × Jennie最大特色是顏色明顯豐富得多，擺脫慣常以黑、白、灰作基調的口味，今次Collaboration Jennie刻意加入了淡紫色、粉藍及沙漠色調在其中，這是Jennie所喜愛顏色，更是Calvin Klein所少見的，構成出來的化學效學，實在令人一見難忘。Calvin Klein × Jennie將會在5月10日正式全球開賣。



最後，重溫BLACKPINK Jennie ck內衣以外其他穿搭造型：