工藝超越FDMTL藍染系列？　Vans百家布Old Skool向經典古着致敬

【Vans/ 波鞋/ 職人】隨着一年一度的同志驕傲月（Pride Month）將於6月來臨，各大品牌一系列七彩色調的單品早已箭在弦上，蓄勢待發，而Vans最新點題之作，Old Skool "Love Wins"，更是最值得關注作品之一。



Vans打造超鮮豔百家布Old Skool"Love Wins"。（Vans）

工藝感能否超越FDMTL藍染系列？（Vans）

為何最值得關注？只因其工藝感堪稱史上最強的Vans板鞋，在它之前要數Vans手工最精緻的官方批量生產鞋款，應該以吉津學FDMTL的別注莫屬，以溶爛的藍染舊布一塊接一塊地縫紉地SK8-HI、Slip-on及Authentic型號之上，考手工之餘，每對鞋的藍染位置分佈及破爛位都有細微分別，極具收藏價值和賞味性，當年甫一推出不但立即售罄，未幾更出現炒賣情況，頗為厲害。

棉線條造出來的紋理，其紋路深淺不一，展現出百家布一樣的Patchwork味道。（Vans）

不過今次Old Skool "Love Wins"精細程度，可比FDMTL藍染系列更有過之而無不及，一來對應Pride Month彩虹顏色主題，色系明顯複雜得多，二來以棉線條造出來的紋理，其紋路深淺不一，展現出百家布一樣的Patchwork味道，遺憾左、右腳鞋子的格紋色調分佈和結構一模一樣，若呈左、右不對稱鴛鴦形式，定必更加吸引。

Nike聯Bode或於今年來便會推出。

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而這對Vans Old Skool "Love Wins所散發出來的百家布Vintage美感，亦帶有非常美國懷舊風品牌Bode之色彩，讓人一度懷疑這會否是與Bode的聯乘合作，可惜結果卻叫一眾Vans粉絲失望，因為江湖傳聞Bode的真命天子可是Nike，盛傳他們將會在今年之內，以Nike舊鞋款Astro Grabber為主題，炮製第一隻聯乘合作歡款，眼看New Balance近年透過Aimé Leon Dore及JJJJound等新生代品牌玩得風生水起，Nike亦是時候吸納更多新血了，可惜在這趟人才爭奪戰之中，Vans的進程明顯滯後，為縮窄其他品牌間的差距，看來當真要急起直追了。