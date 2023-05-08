Travis Scott Nike新鞋登場　80s網球鞋Mac Attack大家聽過未？

【Nike/ Travis Scott/ 聯乘】自Virgil Abloh過世和sacai也有點後勁不繼之後，Travis Scott成為Nike潮流線的聯乘第一重心，而芸芸作品之中，尤以一系列Air Jordan 1別注最受歡迎。



而Travis Scott跟Nike最新合作，用上一對意想不到的鞋款。



不過作為潮流提案者，就算AJ1本來就是Nike戰無不勝天字第一號王牌也好，若每時每刻只以它為基軸設計聯名波鞋，只會給予人「食老本」之嫌，對潮流人抑或品牌長遠發展未必是好，所以敢於接受挑戰，推出陳新，才是一個潮流領頭人應有風範。

近看這對Mac Attack其實可是與Air Jordan 1和Dunk這些名作十分相像。（Supreme Leaks News）

因此日前Travis Scott在舞台表演時候，便再次被人拍攝到腳踏從未見過的「反剔」波鞋，這是他一貫發表聯乘新作的既有方式，先失驚無神，無預警親身展示新鞋，繼而再讓一眾潮流媒體炒作，發放產品消息。今次被選中的，則是一對名叫Mac Attack的鞋款。

回顧部份Travis Scott Nike鞋款：

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據知潮店Social Status將身先士卒，與Nike策動Mac Attack聯乘合作，而Travis Scott版本則是緊接而來的第二擊。（Social Status）

如此陌生的名字，想來大家都會覺得Mac Attack應該與G-DRAGON的Kwondo 1一樣，都是近年研發的新鞋款呢？但其實不然，事實上它可是比Air Jordan 1歷史更悠久的型號，誕生於1984年。此外Mac Attack並非籃球鞋，而是網球鞋來的，設計根源乃是供一代網球名將麥根萊John McEnroe的專屬比賽用鞋，可惜其後市場反應不佳，故只推出過一次之後便再沒有生產過，石沉大海，直到今年年初才聽到Nike有意將它復生再發行的消息，據知潮店Social Status將身先士卒，與Nike策動Mac Attack聯乘合作，而Travis Scott版本則是緊接而來的第二擊。

事實上Mac Attack它可是比Air Jordan 1歷史更悠久的型號，誕生於1984年。（sneaker news）

雖然名氣不大，但鑑於誕生時期差不多之故，這對Mac Attack其實可是與Air Jordan 1和Dunk這些名作十分相像，同樣滿載濃厚Old School氛圍。現在Scott Nike靈機一動略施改動，將其Swooch大剔Logo倒轉過來，潮味立即暴升之餘，亦與AJ1有異曲同工之妙，想來推出之日二手市價也會節節上升的了。

Nike Mac Attack OG鞋款炒價急升（eBay網站截圖）

至於原有Mac Attack OG鞋款，亦因為今次Travis Scott率先高調著用披露新別注而廣受注意，在拍賣網站eBay炒賣價高見5位數字港元，待聯乘鞋款正式登場大肆宣傳時，極罕有原版炒賣價一定水漲船高。