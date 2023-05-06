日本插畫家長場雄兩大新聯乘　極簡風格繪出寵物小精靈別注遊戲卡

【長場雄/ 聯乘/ 插畫/ Pokémon/ 寵物小精靈】說到日本人物插畫家，必定有長場雄的份兒。

一向以多產見稱的長場雄，最近迎來兩個新聯乘系列，雖然依然是簡約筆觸，但帶來的卻是截然不同的味道。



BEAMS策動，由長場雄重塑Pokémon寵物小精靈服飾系列。（BEAMS）

先是由BEAMS策動，由長場雄重塑Pokémon寵物小精靈服飾系列。相比數前年人人佔據街道大玩《Pokémon Go》手遊相比，現在Pokémon人氣也許有所不同，不過各款精靈可愛度依然無減。

長場雄聯乘Pokémon寵物小精靈服飾系列。（BEAMS）

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今年長場雄以其簽名式黑白線條，畫出比卡超、小火龍、車厘龜、奇異種子等經典角色，減褪了色彩，取而代之的是一種簡約時尚味道，畫像印在黑白T-Shirt上，無疑是絕配，而長場雄式的寵物小精靈，也配到遊戲卡之中，由以往色彩繽紛變成黑白原色，令這系列別注版對於遊戲卡收藏家來說，更見獨特。

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系列還有四方聯乘，BEAMS、Pokémon、長場雄加上美國戶外包袋品牌GREGORY，以全黑的Day和Day & A Half背和Tailmate腰包作基調，而焦點在袋身上可更換的招牌Tag，分別有長場雄手繪的GREGORY Logo、聯乘字樣和比卡超，可以隨心換上自己喜歡的，非常細心。

長場雄跟法國品牌K-WAY合作系列（K-WAY）

長場雄另一個合作項目，則是法國品牌K-WAY聯乘，經典防水風衣的內裡布印上長場雄作品，包括《Breathless斷了氣》、《Vivre Sa Vie》等法國經典電影場景以及巴黎鐵塔，配合品牌原產地，像為文青度身訂造的戶外服。

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最後，重溫長場雄過往聯乘：