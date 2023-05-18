CLOT x fragment x Nike Dunk Low　三方聯名波鞋5月19日正式發售

就在 CLOT x fragment design x Nike Dunk Low 迎來多次曝光以後，由陳冠希與藤原浩主導的 CLOT x FRAGMENT 服飾系列，在稍早官宣預告後，也已經確立將會連同鞋款一同登場，而這不僅代表了合作規模的完整龐大，同時也蘊含了兩人對此的無比重視，如今，令各位潮人等得牙癢癢的單品販售日期，終於在官方貼文的發佈之下、正式敲定。



CLOT x fragment design x Nike Dunk Low「這天」正式來臨

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今回，CLOT 官方在 Instagram 上發佈了 CLOT x fragment design x Nike Dunk Low 最新形象短片，並在釋出的近賞圖輯中，揭露了此次合作的設計靈感，以及鞋款隱藏的種種細節；聲明中提到，聯乘版本之 Dunk Low 主要起源於藤原浩對「熊貓」的喜愛，並在慶祝創立 20 週年（CLOT）之餘，以人氣組合 CLOT x Air Force 1 Low 作為發想，但改以不同鞋款藍本再度進行重製，延續了「絲綢系列」所要營造的中國風氣息。

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據悉，CLOT x fragment design x Nike Dunk Low 將於 5 月 19 日正式到來，並採用抽籤方式於 CLOT 官網首波販售，預計屆時也會登上 SNKRS 官網，還請讀者們敬請留意。

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