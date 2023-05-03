男士精品銀包10大精選　LV、BV、Dior、Gucci｜2023男友禮物提案

每逢情侶之間的節日，不管是情人節、週年紀念日或是對方生日，要挑選男友覺得實用又送到心坎裡的禮物真的一道難題！



但如果還想不到的話，小編這邊推薦10款送給男友的「精品銀包」，從與潮牌ERL聯名的Dior、酷男孩標配的Balenciaga老花款，再到文藝青年會很愛的Loewe三摺銀包，儂粉們一起來看！

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精品男友銀包Top10

1. Louis Vuitton

一般來說，照理常都會覺得男款都會比較保守，但是Louis Vuitton才沒有來這套，把經典的Monogram老花，加上了特殊色點綴，而仔細看這款「Slender」短銀包，就會發現老花竟然是有手繪感的，是一個男孩氣十足的款式！

2. Dior

在2023春夏，Dior大動作地跟在潮流界地位很高的ERL做了一場「交流」，不僅在男裝上相當時髦，小皮件也沒有放過自己，用粒面的皮革上用了刺繡上聯名logo，很有童趣感的小花，讓男士的皮件有趣了起來，卻又不會太過鋪張。

3. Prada

Prada給大家的印象總是很有商務感，但其實在色彩、印花上，還是淌著老意大利人的血，以黃色為基調，把顏色處理的濃而不艷，推薦送給有個性又活潑的男孩，想必能輕鬆的駕馭，更顯得品味獨到！

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4. Bottega Veneta

Bottega Veneta家的小格編織一直都是品牌的經典，錢包也是在精品櫃上讓時髦男女詢問度不斷，而這款深藍色的銀包不只低調沉穩，更在打開時暗藏了一個小心機，內裝潢竟然是時髦的橄欖綠，超級適合悶騷寶貝的款式！

5. Gucci

想不到要送霸氣的男友什麼禮物嗎？這款銀包或許可以解決你的困擾，用黃色皮革組成的「GG Logo」搭配在老花上，讓老花有了新花樣，明豔的黃色更是招財標準配備，是個大器的時髦好選擇！

6. Fendi

Fendi不只會在莫蘭迪色系上發力，大地色更是不容小覷！這款以皮革拼接老花的短銀包，看起來更有生氣，而若是你的另一半是個比較保守、實用性要高，這款有點變化的老花款，看來可以陪伴他好一段時間都不退流行！

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7. Loewe

讓文藝控愛不釋手的Loewe，不同於其他品牌以短銀包應戰，小編私心選了這款天藍色的三摺銀包，以緞面小牛皮製成，不只有多格卡層、散紙格，如果男友是個有條不紊的收納控，或是個很奄尖的土象星座，送他這個準沒錯！

8. Balenciaga

潮流界的酷哥都很愛Demna筆下的Balenciaga，這款土色的銀包把比較摩登線條感的logo與老花做對比，新潮與復古同時間呈現，不只能展現酷帥態度，更把潮流與時髦平衡得恰到好處！

9. Saint Laurent

Saint Laurent不只辣翻巴黎女人，更把錨頭指向了時髦男子，這款拉絨漆皮橫向錢包，用簡簡單單的黑與白對比，看似X光片的局部照，讓原本平淡無奇的黑色銀包，一瞬間多了意思，變得酷了起來！

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10. Celine

Celine的老花調成負片了？原本大地色系的樣貌，變成內斂沉穩的灰階了，不只耐用更耐髒，內裝潢不只有卡片套，更有零錢袋可以收納零錢，不會讓口袋叮叮噹噹聲響很大，非常推薦與另一半來個CP款！

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