DIOR 7款男士手袋推薦　最平7000初就能入手、老花logo經典不過時

DIOR （迪奧）近期的男包可說是一波比一波精彩，將精品結合潮流街頭流行元素，帶領全新時尚風潮，像是 DIOR 2023 夏季男裝系列，創意總監 Kim Jones 就首度與 Mystery Ranch 頂級機能品牌合作，致敬戶外精神並擁抱大自然，還推出一系列為戶外探險而設計的手袋，精緻的細節讓時尚迷與熱愛戶外運動的粉絲們為之瘋狂，但礙於預算有限，當然要精挑細選 CP 值最高的手袋啦。



本次就整理出 DIOR 的隱藏版入門手袋，從7000多起跳就能買到的經典手袋，百搭又好看連女生都搶著要買！

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DIOR BY MYSTERY RANCH腰包

首款登場的就是 2023 DIOR 男士服裝夏季時裝展上亮相的腰包，正是與 MYSTERY RANCH 獨家合作的手袋之一，袋身以米色 Cordura® 尼龍製作，並飾有 Dior by Mystery Ranch 皮革貼布，外觀就充滿戶外運動風格，除此外頂部還設有拉鏈口袋，以及此美國品牌的標誌Y 形三拉鏈開合，拿取物品更方便，也附有可調整長短的 Christian Dior 肩帶，揹法超多種！

SADDLE側揹馬鞍包

DIOR 經典 Saddle 馬鞍包系列，可說是男女通殺的熱門系列，全新一季品牌也針對此系列增添了許多新成員，這款改良版的 Saddle 小袋，就是 2023 年春季的全新作品，以黑色顆粒小牛皮製成，綴以對比色縫線，更加突顯袋身的俐落感，揹上身帥度直接大提升！

DIOR HIT THE ROAD迷你手袋

如果平時穿搭以休閒為主，那就可以鎖定以灰色 CD Diamond 圖案帆布打造的新老花系列，以經典迪奧灰為靈感結合全新印花，時尚又具高級時裝風格，翻蓋配以鋁質帶扣，點綴 Christian Dior 標誌和 CD 字母，細節讓時尚迷們愛上，袋身雖小但設有可收納手機的主隔層，日常使用絕對沒問題！

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迷你ROLLER郵差袋

已經悄悄成為櫃上熱門詢問款的圓筒小郵差包，結合品牌的經典老花與實用功能設計。在拉鍊開口處還點綴了小牛皮 Saddle 翻蓋，讓手袋更有層次感，袋身雖小但運用圓筒的設計，讓手袋的容量再加大！可輕鬆收納所有必需品。除了有可拆卸式提把，還有可調整長短的可拆式皮革肩帶，完全找不到挑剔的點！

DIOR HIT THE ROAD翻蓋A5小袋

時尚的手拿包拿在手上即刻成為穿搭亮點！以 Dior 灰色 CD Diamond 帆布製成，還附上可拆式的手帶，上面有著 Christian Dior 的織紋，正裝、休閒、簡約風格都能駕馭，趕快列入購買清單！

DIOR LINGOT化妝袋

也可作為旅行收納袋使用的小包，可說是圓筒包的入門款，不只是直接拿來手袋用，也可以當作大包中的收納包，或出國行李中的收納袋，用途超多元、加上7000多的親民價格，成為最熱門的 DIOR 小包之一！

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老花側揹方包

DIOR 男包中包含了許多預算五萬多就能入手的手袋，以價格動輒十萬的 DIOR 包來說，真的算是非常親民的價位了！也因此有許多女生也會搶買 DIOR 的男包！這款小方包就是隱藏必買款！以黑色緹花材質製作展現低調的奢華感，手袋配有 1 個前袋和 3 個卡片隔層，省去了帶銀包的空間，放入手機還有足夠空間收納其它物品，難怪詢問居高不下！

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