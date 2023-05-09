Balenciaga秋季形象照釋出　對鏡子自拍超貼地　荷蘭木屐再度入荷

近日 Balenciaga 釋出了 2023 秋季系列的形象照，本次形象照更貼近日常生活的風格，以模特兒們在 Balenciaga 店內的試衣間內對鏡自拍為主題，而模特兒身上穿戴以及擺放的商品都是可以看到本系列的商品，有別於以往的奇特的風格，本次 Balenciaga 更專注於服飾本身的設計以及剪裁。



Balenciaga 2023 秋季形象照釋出！

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Balenciaga 2023 秋季系列更著用於服飾本身的剪裁、質感、設計，同時也提升了實用性，該系列商品包括多款 Balenciaga 鋪棉外衣、Biker 外套、滑板外套和棒球外套以頗具實驗性的設計進行煥新，呈現出極具品牌辨識度的量感和質地。Parka 大衣搖身一變成為收腰的裹身款外套和背心；厚呢短外套和防風外套從衣身的下擺直接向內翻折；西裝外套或襯衫經過放大比例、對折或填充，重塑出解構風格的廓形。

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毛衣設計為手套一體式或無縫款。 休閒款的單品如運動套裝、長褲、連帽衫和 T- Shirt，以多樣的造型與更加精緻上選的面料呈現，包括 鏡光綢緞、流動感的絲絨、純白色雙面絨、柔軟皮革和橡膠材質的網眼面料。 精剪牛仔褲選用有機日本丹寧布、義大利靛藍環錠紡或柔軟的左斜紋牛仔布等材質製成。眾多首飾、眼鏡和外套由環保可持續發展的元素打造而成，如銀質、聚酯纖維、尼龍、 聚醯胺或再生物質的材料。

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至於配件的部分，包款包括：BB Soft、Hourglass、Beach 提籃包、Le Cagole、Crush⋯⋯均加入全新的材質與設計，賦予經典單品嶄新的樣貌。 鞋款的部分也加入一些有趣的細節，推出全輪胎紋路的木屐款式。 Witch 靴子風格搶眼，以略帶弧度的尖頭呈現。 Santiago 靴子的前端別具一格地翹起，營造出西部風格。 高跟鞋表面覆滿了立體的單色花瓣造型。 肉色的 Knife Pantashoe 連褲靴外層設計包裹著一層漁網襪。 各類單品均令人耳目一新，印象深刻。

值得一提的是，Balenciaga 除了推出全新系列服飾，也推出了形象圖背景的 Fitting room IG 濾鏡，有興趣的朋友不妨也可嘗試一下。此外，本系列已於 5 月 4 日起在專門店及品牌官網開始發售。

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