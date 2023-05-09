Supreme聯乘rOtring　Andrei Molodkin當年亦靠原子筆威震潮界

Supreme的聯乘宇宙觀無邊無際，基本上每月每周都有驚喜聯乘示人，



來到SS23開季第12周，這個紐約街頭至尊迎來最斯文的別注項目，與德國知名筆廠rOtring合作，推出rOtring 600 3-in-1 Pen。



來到SS23開季第12周，Supreme與德國知名筆廠rOtring合作，推出rOtring 600 3-in-1 Pen。（Supreme）

以原子筆來講，rOtring出品絕不便宜。（rOtring）

rOtring可是德國其中一個最知名的筆具品牌，創立自1928年，以「正確的線條最美麗」作為經營理念，歷年來深受建築師、工程師、設計師所推崇，這款rOtring 600 3合1原子筆，集Multicolor Pen及Mechanical Pencil於一身，分身備有藍色筆芯，及備有0.5毫米黑色和紅色圓珠筆墨水的鉛筆，外觀以銀色為主，再畫龍點睛地刻上Supreme Box Logo，醒目醒神。

Andrei Molodkin原子筆藝術作品。（Andrei Molodkin）

Andrei Molodkin本人。（markelredondo studio）

其實今次Supreme × rOtring並非他們第一次與原子筆結緣，資深Fans應該立即想起Andrei Molodkin，這些俄羅斯藝術家最馳名創作，便是從以往軍人通訊的人寫畫信中擷取靈感，將畫信裡藍色原子筆跡及圖畫幻化成繪畫藝術，既是前衞創新，也很考耐性，叫人一見難忘。

當中的Box Logo及一系列粗口字體，其圖像本身皆由Andrei Molodkin以原子筆一筆一筆地畫成模版，再印到產品之上。（Supreme）

一系列別注滑板現已炒至天價。（ebay）

而2004年Supreme更先知先覺，主動誠邀Andrei Molodkin進行聯名合作，打造數款滑板及Box Tee，當中的Box Logo及一系列粗口字體，其圖像本身皆由Andrei Molodkin以原子筆一筆一筆地畫成模版，再印到產品之上，既富立體感，亦具粗獷風又懶係污漬斑斑似的，十分特別。現在Box Tee二手市場價值已企硬在5、6千港元，現在與rOtring的合作雖然與Andrei Molodkin沒有直接關係，卻成功令老一輩潮流人回想起十九年前的青春往事。