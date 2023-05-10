京都新地標│JIL SANDER期間限定店　集合精品咖啡、文化誌與文具

【JIL SANDER/ 京都】提起日本與時尚有關的好去處，坊間潮流媒體十之八九皆報導東京，好像其他地方沒有潮店似的。



但作為千年古都，其實京都的文化叫座力其實毫不遜色於江戶，例如JIL SANDER日本首間Pop up Cafe，最近便落戶京都BAL百貨公司，為期一個月。



JIL SANDER京都期間限定店Kiosk。（JIL SANDER）

之所以大鑼大鼓在京都設置期間限JIL SANDER Kiosk，乃是這個德國品牌在2023年夏天便會在BAL百貨公司內開設首間專門店，為搶先掀起話題，主理人二人組Lucie Meier及Luke Meier便決定在專門店開幕前夕先策動JIL SANDER Kiosk震聲威。

我們之所以在京都開設新店，是因為我們很喜歡這座城市作為世界工藝之都的那份特異存在感。它集工藝和創新於一身，在這裡人們可以找到人性與自然之間的平衡。 Lucie Meier和Luke Meier@Jil Sander

京都老字號小川珈琲合作的咖啡，印上Jil Sander商標。（JIL SANDER）

除咖啡外，店內亦售賣Meier夫婦精心挑選的日本品牌文具，更有一系列前衞書籍刊物。（JIL SANDER）

JIL SANDER Kiosk以小報攤的方式示人，主打紙杯上印有JIL SANDER商標的咖啡，而選用之咖啡也並非馬虎之作，而是找來發跡自京都的老字號小川珈琲合作生產，品質絕對有保證。

此外，JIL SANDER Kiosk可謂麻雀雖小，五臟俱全，除咖啡外，店內亦售賣Meier夫婦精心挑選的日本品牌文具，更有一系列前衞書籍刊物，涵蓋時裝、藝術、音樂、詩歌哲學等領域，例如有Meier夫婦編輯的《A MAGAZINE CURATED BY LUCIE AND LUKE MEIER》、寫真集《FAMILIARITY》、《PARIS》等等，伴隨《WWD》時尚快報擺放在報架上一同售賣，的確甚有歐洲報攤風味，最近去訪京都旅行的潮流人萬勿錯過。

INFO

JIL SANDER Kiosk京都期間限

日期：即日至6月4日

地址：BAL（京都市中京區三條閣河原町通山崎町251 BAL入口空間）

營業時間：上午 11:00 – 晚上 8:00

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