Helmut Lang委任Peter Do為創意總監 UNIQLO母公司加持財雄勢大
時裝世界昨日（5月10日）毫無預警爆出驚喜消息，Helmut Lang宣告委任Peter Do為創意總監，5月15日正式履新，9月的SS24紐約時裝周便會發表新作，這位曾任職CELINE的越南裔設計師令人期待。
論及90-00年代的高級時裝，某幾位時裝設計師的舊作品至今仍然在二手市值交投興旺，形成一個追求Archive的文化風潮，這位設計師一個是Raf Simons，一位是DIOR HOMME時代的Hedi Slimane，而第三位正是Helmut Lang。Helmut Lang當年的牛仔褸/褲，以及Strapped Jacket，現在早已是全世界服裝收藏家趨之若鶩的夢幻逸品。
不過，自同名主理人Helmut Lang於千禧年代中期離開後，這個殿堂簡約風品牌的發展卻大不如前，主理人從Michael & Nicole Colovos夫婦、「editor in residence」的Isabella Burley、Alix Browne及客串的Shayne Oliver，到最近年的Mark Thomas和Thomas Cawson也好，均未能再為Helmut Lang發光發亮，近年更索性放棄創意總監，以設計團隊名義經營，實在可惜。
幸好Helmut Lang品牌母公司正正是大名鼎鼎Fast Retailing（UNIQLO母公司），人家有的是錢，只要有心搞，仗着銀彈攻勢，Helmut Lang要重新崛起也絕非難事。今次找來越南裔Peter Do加盟，正正是高明一着。
自創立同名品牌之後，Peter Do人氣和業績有目共睹。成長自越南Biên Hòa的他，青年時代遠赴紐約Fashion Institute of Technology研集時裝設計，早在2014年，Peter Do便奪得了首屆LVMH Graduates Award。期後先後在Phoebe Philo時代CELINE及Derek Lam工作，Phoebe Philo馳名天下的Normcore Aesthetic，Peter Do也得到了部份真傳。闊袍大袖並外露車縫線的西裝造型，不修邊幅配襯法乃以深沉用色，便成為品牌的美學基軸。
談及Helmut Lang本尊的美學口味，一直以細身窄身剪裁為宗，歷年來便一直有人指時裝世界瘦身中性美學的奠基者，並非Hedi Slimane，而是Helmut Lang。的確男女皆宜的洗水牛仔褸/褲，完美將穿衣者骨感和比例表露無遺，這種美學手法Helmut Lang 90年代開始便一直這樣做。雖則話Peter Do師承Phoebe Philo，對輪廓模糊化的Oversized剪裁頗有心得，但其實在技術處理上亦是以「闊窄並重」方式進行，大大件西裝外套或長褸，內裡卻突兀地以超窄小背心及漆皮褲示人，構成外閣內窄特異對比，卻又與VETEMNETS那種表現形式全然不同，明顯成熟得多，可見Peter Do與Helmut Lang都算是天作之合，叫人拭目以待。