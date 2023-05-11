Helmut Lang委任Peter Do為創意總監　UNIQLO母公司加持財雄勢大

時裝世界昨日（5月10日）毫無預警爆出驚喜消息，Helmut Lang宣告委任Peter Do為創意總監，5月15日正式履新，9月的SS24紐約時裝周便會發表新作，這位曾任職CELINE的越南裔設計師令人期待。



論及90-00年代的高級時裝，某幾位時裝設計師的舊作品至今仍然在二手市值交投興旺，形成一個追求Archive的文化風潮，這位設計師一個是Raf Simons，一位是DIOR HOMME時代的Hedi Slimane，而第三位正是Helmut Lang。Helmut Lang當年的牛仔褸/褲，以及Strapped Jacket，現在早已是全世界服裝收藏家趨之若鶩的夢幻逸品。

Helmut Lang本尊昔日設計。（Helmut Lang））

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不過，自同名主理人Helmut Lang於千禧年代中期離開後，這個殿堂簡約風品牌的發展卻大不如前，主理人從Michael & Nicole Colovos夫婦、「editor in residence」的Isabella Burley、Alix Browne及客串的Shayne Oliver，到最近年的Mark Thomas和Thomas Cawson也好，均未能再為Helmut Lang發光發亮，近年更索性放棄創意總監，以設計團隊名義經營，實在可惜。

自2018年創立同名品牌之後，Peter Do人氣和業績有目共睹。（Peter Do）

幸好Helmut Lang品牌母公司正正是大名鼎鼎Fast Retailing（UNIQLO母公司），人家有的是錢，只要有心搞，仗着銀彈攻勢，Helmut Lang要重新崛起也絕非難事。今次找來越南裔Peter Do加盟，正正是高明一着。

早在2014年，Peter Do便奪得了LVMH Graduates Award。（LVMH Graduates Award）

Peter Do師承Phoebe Philo，對輪廓模糊化的Oversized剪裁頗有心得。（Peter Do）

一直有人指時裝世界瘦身中性美學的奠基者，並非Hedi Slimane，而是Helmut Lang。（Helmut Lang）

自創立同名品牌之後，Peter Do人氣和業績有目共睹。成長自越南Biên Hòa的他，青年時代遠赴紐約Fashion Institute of Technology研集時裝設計，早在2014年，Peter Do便奪得了首屆LVMH Graduates Award。期後先後在Phoebe Philo時代CELINE及Derek Lam工作，Phoebe Philo馳名天下的Normcore Aesthetic，Peter Do也得到了部份真傳。闊袍大袖並外露車縫線的西裝造型，不修邊幅配襯法乃以深沉用色，便成為品牌的美學基軸。

Peter Do與Helmut Lang會否是天作之合？（Helmut Lang）

Peter Do出品的窄身褲銷情甚好。（Peter Do）

以「闊窄並重」方式進行，大大件西裝外套或長褸，內裡卻突兀地以超窄小背心及漆皮褲示人，構成外閣內窄特異對比。（Peter Do）

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談及Helmut Lang本尊的美學口味，一直以細身窄身剪裁為宗，歷年來便一直有人指時裝世界瘦身中性美學的奠基者，並非Hedi Slimane，而是Helmut Lang。的確男女皆宜的洗水牛仔褸/褲，完美將穿衣者骨感和比例表露無遺，這種美學手法Helmut Lang 90年代開始便一直這樣做。雖則話Peter Do師承Phoebe Philo，對輪廓模糊化的Oversized剪裁頗有心得，但其實在技術處理上亦是以「闊窄並重」方式進行，大大件西裝外套或長褸，內裡卻突兀地以超窄小背心及漆皮褲示人，構成外閣內窄特異對比，卻又與VETEMNETS那種表現形式全然不同，明顯成熟得多，可見Peter Do與Helmut Lang都算是天作之合，叫人拭目以待。