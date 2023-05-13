認識打進日本市場的香港手袋品牌CAFUNÉ　全新袋款型格、實用兼備

【香港袋牌CAFUNÉ】雖然大多數香港人選購手袋時，腦袋仍反射性地離不開那些過百年傳統歐洲大牌，但事實上世界各地時裝人近年都樂於從一從新興、小眾中價位品牌裡尋寶，TELFAR、Mlouye、Polène、STAUD、Luar等品牌手袋，在歐美國度早已掀起旋風。



我們香港也不輸蝕，本地品牌CAFUNÉ數年間高速崛起，正正引證了香港袋牌大有作為。



全新袋款Medium Stance。（CAFUNÉ）

用「新品牌」去形容CAFUNÉ不大準確，事關這個由香港人Queenie Fan和Day Lau主理的品牌創立於2015年，不知不覺已有八年歷史，在自立門戶之前，設計師先後在3.1 Philip Lim、rag & bone及COACH工作過，時裝觸覺及對手袋設計、造工上的經驗毋庸置疑。而更厲害的是，在過去數去疫情肆虐時裝業界叫苦連天之際，CAFUNÉ卻憑藉店網及鮮明市場定位逆風而行，愈做愈大，現在就連日本時裝名店TOMORROWLAND亦引進其產品，誰敢說香港手袋品牌無市場？

CAFUNÉ Medium Stance定價為HK$4,356。（CAFUNÉ）

既能手拿、斜揹亦可以當肩包使用，一物三用。（CAFUNÉ）

隨着夏天臨近，CAFUNÉ最近亦公布了三款全新手袋款式，分別是Medium Stance、Stance Clasp以及Drop Hobo。Medium Stance是CAFUNÉ最人氣手袋款Stance的延伸版，Size愈趨精巧的骰，迎合近年時裝潮流大勢之餘，又保留Stance標誌性梯形設計、C-Lock配件及可拆卸肩帶，既能手拿、斜揹亦可以當肩包使用，一袋三用。

Stance Clasp定價為HK$3,195。（CAFUNÉ）

呈三角形態的硬身皮革結構，讓手袋就算在沒有存放物品的情況下已然存在感極強。（CAFUNÉ）

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至於輪廓鮮明的Stance Clasp則是截然不同的風韻，呈三角形態的硬身皮革結構，讓手袋就算在沒有存放物品的情況下已然存在感極強。手袋頂端的金屬框架，在裝飾美學上更起了畫龍點睛之效，據知這種金屬部件連接皮革手袋的設計式樣，在1880年代已出現，現在CAFUNÉ巧妙地重現，融合C-Lock配件、受植物根莖啟發的幼細可調節肩帶在其中，將古典與現代氛圍完美融合，展示歷久不衰美學特質。

Drop Hobo承惠HK$4,590。（CAFUNÉ）

對比起Stance Clasp外觀的筆挺堅硬，演化自Drop Duffel的Drop Hobo就以特異垂墜感和優美曲線奪人眼球，給予人懶洋洋的前衞藝術感。用料方面，手袋採用意大利牛皮製成，柔軟觸感既耐用又舒適，結合可調節肩帶設計，以及靈感取材自Egg Bag的蛋形裝飾，既實用又美觀，最適合藝術家、畫家一類文藝創意人士。