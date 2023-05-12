新VETEMENTS？│LỰU ĐẠN榴彈字樣服飾忽然爆紅 見證越南時裝崛起
【Billie Eilish著用LỰU ĐẠN】Met Gala之所以被譽為時裝界奧斯卡，除了因為一眾名星走紅地毯時夠矚目外，其實After Party的造型同樣極具話題性，事關After Party造型通常不涉及廣告代言因素，明星們每每可以隨心所欲穿著小眾新潮品牌，
當日Billie Eilish所著用的LỰU ĐẠN，正是這刻務必關注的名字。
LỰU ĐẠN是越南字，譯作中文即是「榴彈」，如斯奇怪名字當然不是設計師本名，設計師名曰Hung LA，乃是另一新生代時裝品牌KWAIDAN EDITIONS的創辦人之一（曾打進LVMH PRIZE的），以風格走奇異魔幻路線的女裝為主，意象難忘。
不過，主打男裝的LỰU ĐẠN則是截然不同光景，以越南Gangster「古惑仔」文化作為依據，可謂與森敦彥WACKO MARIA天国東京風尚一脈相承，同是以闊袍大袖的皮革西裝褸、恤衫，再結合雕龍砌鳯的動物圖騰及字樣再其中，江湖味十足，駕馭得來固然有型，但駕馭不來就隨時變黃宗澤或陳展鵬，頗具挑戰性。
幸好Billie Eilish當天Met Gala的After Party所著用LOGO SHELL WINDBREAKER，就正正是LỰU ĐẠN今季最注目又最易Handle之單品，採取8、90年代Old School運動風褸作基調，並於胸前部份印上LỰU ĐẠN及榴彈字樣，結合奇特配色，營造出不倫不類特異感，然而這種「偽老土」復古運動時尚，向來是近代時裝關鍵，過往Gosha Rubchinskiy、VETEMENTS，到今天的BALENCIAGA及Marine Serre，均是利用如此技法大行其道。現在再有Billie Eilish加持，使到這件定價高達$4,000港幣的外套立即被搶購一空，現在只餘下黃色版本尚有少量Size有售，有買趁早。
提起越南時裝品牌，以住大家或許只想起3.1 Phillip Lim，但其實近年越南出產的時裝新勢力委實多的是（雖然他們大家有歐美成長及留學的背景），早前揚威奧斯卡頒獎禮的Goodfight固是其一，日前宣告加盟Helmut Lang任創意監的Peter Do也是一大代表，更重要是Peter Do和Hung LA原來老友鬼鬼，大家早在Phoebe Philo時代CELINE便一同工作過，參與時裝設項目。故Peter Do宣告空降Helmut Lang時，這位榴彈設計師亦有發貼文道賀，看來越南時裝勢力，前途無可估量呢。
【越南時尚伸延閱讀】Helmut Lang委任Peter Do為創意總監 UNIQLO母公司加持財雄勢大