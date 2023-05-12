新VETEMENTS？│LỰU ĐẠN榴彈字樣服飾忽然爆紅　見證越南時裝崛起

【Billie Eilish著用LỰU ĐẠN】Met Gala之所以被譽為時裝界奧斯卡，除了因為一眾名星走紅地毯時夠矚目外，其實After Party的造型同樣極具話題性，事關After Party造型通常不涉及廣告代言因素，明星們每每可以隨心所欲穿著小眾新潮品牌，



當日Billie Eilish所著用的LỰU ĐẠN，正是這刻務必關注的名字。



Billie Eilish高調著用「榴彈」LỰU ĐẠN服飾。（LỰU ĐẠN）

LỰU ĐẠN是越南字，譯作中文即是「榴彈」。（LỰU ĐẠN）

LỰU ĐẠN是越南字，譯作中文即是「榴彈」，如斯奇怪名字當然不是設計師本名，設計師名曰Hung LA，乃是另一新生代時裝品牌KWAIDAN EDITIONS的創辦人之一（曾打進LVMH PRIZE的），以風格走奇異魔幻路線的女裝為主，意象難忘。

LỰU ĐẠN設計師Hung LA。（LỰU ĐẠN）

LỰU ĐẠN以越南Gangster古惑仔文化作為依據，可謂與森敦彥WACKO MARIA的天国東京風尚一脈相承。（LỰU ĐẠN）

LỰU ĐẠN風格江湖味十足，駕馭得來固然有型，但駕馭不來就隨時變黃宗澤或陳展鵬。（LỰU ĐẠN）

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不過，主打男裝的LỰU ĐẠN則是截然不同光景，以越南Gangster「古惑仔」文化作為依據，可謂與森敦彥WACKO MARIA天国東京風尚一脈相承，同是以闊袍大袖的皮革西裝褸、恤衫，再結合雕龍砌鳯的動物圖騰及字樣再其中，江湖味十足，駕馭得來固然有型，但駕馭不來就隨時變黃宗澤或陳展鵬，頗具挑戰性。

這件定價高達$4000港幣的外套黑色已被搶購一空，現在只餘下黃色版本尚有少量Size有售。（LỰU ĐẠN）

幸好Billie Eilish當天Met Gala的After Party所著用LOGO SHELL WINDBREAKER，就正正是LỰU ĐẠN今季最注目又最易Handle之單品，採取8、90年代Old School運動風褸作基調，並於胸前部份印上LỰU ĐẠN及榴彈字樣，結合奇特配色，營造出不倫不類特異感，然而這種「偽老土」復古運動時尚，向來是近代時裝關鍵，過往Gosha Rubchinskiy、VETEMENTS，到今天的BALENCIAGA及Marine Serre，均是利用如此技法大行其道。現在再有Billie Eilish加持，使到這件定價高達$4,000港幣的外套立即被搶購一空，現在只餘下黃色版本尚有少量Size有售，有買趁早。

提起越南時裝品牌，以住大家或許只想起3.1 Phillip Lim，但其實近年越南出產的時裝新勢力委實多的是（雖然他們大家有歐美成長及留學的背景），早前揚威奧斯卡頒獎禮的Goodfight固是其一，日前宣告加盟Helmut Lang任創意監的Peter Do也是一大代表，更重要是Peter Do和Hung LA原來老友鬼鬼，大家早在Phoebe Philo時代CELINE便一同工作過，參與時裝設項目。故Peter Do宣告空降Helmut Lang時，這位榴彈設計師亦有發貼文道賀，看來越南時裝勢力，前途無可估量呢。

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