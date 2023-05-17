Chloé聯乘Teva走進機能市場　人氣能否超越Dior別注Birkenstock？

【Chloé × Teva】論高級時裝與戶外品牌的經典聯乘項目，若從整個時裝系列看首推GUCCI × The North Face，如果單單以鞋款去計算的話，Dior Mens與Birkenstock的別注肯定不可不提，堪稱最強Luxury機能涼鞋。



最近Chloé聯乘Teva別注系列，就大有挑戰Dior Mens × Birkenstock的王者寶座。



Dior Birkenstock Tokio Mule熱爆全球。（Dior）

Chloé × Teva貴精不貴多，只推出兩款鞋作，分為Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole。（Dior）

今次聯乘貴精不貴多，只推出兩款鞋作，分為Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole，屬Teva製鞋史上最知名的涼鞋鞋款。Teva Hurricane XLT2繼承鞋作一貫線條簡約作風，卻畫龍點睛地在魔術尼龍帶置成Chloé標記，醒目醒神。

Hurricane XLT2承惠 $490美元。（Chloé）

Hurricane XLT2 Ampsole承惠 $575美元。（Chloé）

Hurricane XLT2 Ampsole承惠 $575美元。（Chloé）

Hurricane XLT2 Ampsole則共有桃色及黑白兩款配色，細節方面花俏得多，為表現高級時裝獨有虛榮感，兩款鞋的尼龍鞋帶均縫上了印有Chloé標誌的舊布，每塊布更會延伸地尼龍鞋帶邊緣之外，以蝴蝶結和流蘇方式散落之，彰顯出Chloé獨有的法式隨性和民族風韻，亦呼應Chloé SS23季度系列的狂野派對主題。

Chloé × Teva一致致力提倡環保，以回收物料再造成印有Chloé標誌的舊布。（Chloé）

+ 3

而為切合可持續時裝的大趨勢，今次Chloé × Teva一致致力提倡環保，不但以回收物料再造成印有Chloé標誌的舊布，同時亦保留涼鞋的低碳特性，採用50%以回收橡膠製成的耐用防滑外底，既符合環保精神，亦備有Teva引以自豪的耐磨、耐滑及抓地功能，是城市機能風格的好配搭。