New Balance大灰日子Grey Day　美製990v4與新派9060爭妍鬥「灰」

【New Balance/ NB灰/ 波鞋/ Grey Day】有「NB」灰這個字的出現，就知New Balance跟灰色的關係有多密切，甚至衍生出一年一度的「Grey Day」。



今年「Grey Day」一如以往有新鞋登場，雖然NB和灰色已幾成等號，但並不表示設計了無新意，那麼這回「灰鞋」會有甚麼新驚喜？



New Balance 「Grey Day」990v4（New Balance）

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最新New Balance「Grey Day」共有八個鞋款，作為資深NB灰迷，最關心的相信是MADE in USA Grey Day系列，是次分別送上990v4、990v6、996和998，全部都是NB鞋款檔案中經典的經典，配色上當然以簽名式的灰色長麂皮作主角，網面則用上淺灰，伴隨Midnight Blue藍調和帶點泛黃的中底，相比Total Grey的OG設計，在復古氣味之中，加多現代時尚色彩，而美國製造的精巧細膩手工，亦是令人垂涎的加分因素。

美國製造的MADE in USA Grey Day系列，是每年NB灰系焦點。（New Balance）

對於New Balance而言，灰色代表著創新的歷史，也是全球流行風格的象徵 — 它標誌著我們通往別具一格的道路。」 New Balance首席市場總監Chris Davis

New Balance「Grey Day」Moon Daze系列（New Balance）

至於另一系列Moon Daze，選中了550、580、9060和Fresh Foam x More Trail v3這四個型號換上灰調，設計理念源自關於未來世界的疑問：當鞋子在另一個星球上行走後，會變成什麼樣子？於是這四個新舊年代鞋款有別於MADE in USA Grey Day系列，是在新穎時尚氣息之中，駐入了品牌的DNA，是另一種新舊融合的美學風格。

而每次說到「NB灰」，憶起了數之不盡經典故事，就在Grey Day大日子一再重溫：

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