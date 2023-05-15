【Dior Sauvage續約Johnny Depp】雖然Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard官司已告一段落，但回想起這位魔盜王兩、三年前被全世界趕盡殺絕的慘況，Fans們定必猶有餘悸。



不過，有一品牌在Johnny Depp經歷人生低潮仍不離不棄，現在他討回清白，更以天價簽下新合約。



Johnny Depp天價續約Dior Sauvage，成男性香水史上最高價代言人。（Dior）

當年正當99%片商、廣告商都「跟車太貼」宣告與Johnny Depp割席之際，卻有一個品牌與Fans一樣堅信Johnny的為人，不離不棄等待沉冤昭雪，那就是Dior Sauvage。而好消息是，這支Dior旗下男士香水最近便宣告以天價續約Johnny Depp為代言人，堪稱世上最有情義品牌。

Dior Sauvage堪稱世上最有情義香水品牌。。（Dior）

自2015年簽約Johnny Depp為代言之後，Dior Sauvage早已成為時尚界一大焦點，及至2020年底Johnny被爆「家暴男」事件已事業插水，當時許多花生香便睇死Dior Sauvage銷量定必一落千丈，然後與之解約。

Dior Sauvage在2021年創下每3秒便賣出一支的驚人業績。（Dior）

據知續約酬金高達2,000萬美元，屬人類香水代言人史上最高，。（Dior）

誰不知Dior不但沒有抛棄Johnny Depp，繼續任用他作代言，Dior Sauvage更隨着官司的明朗化而不跌反升。尤其是當世人逐漸意識到Johnny Depp所謂的家暴行為是Amber Heard捩橫折曲後，愈來愈多人便欣賞Dior Sauvage的慧眼識英雄和重情重義，從而爭先搶購香水，使Dior Sauvage在2021年創下每3秒便賣出一支的驚人業績，實在是好人有好報。

Johnny Depp造型特輯：

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其實早前就有報導指Johnny Depp同樣知恩圖報，對續約Dior Sauvage一事持開放態度。昨日Dior方面便宣布，將會與Johnny Depp續約，繼續邀請他為代言人。據知續約酬金高達2,000萬美元，屬人類香水代言人史上最高，Johnny果然威水。

在今次Johnny Depp續約Dior Sauvage之前，男士香水最高價伐言人是Robert Pattinson的Dior Homme香水廣告，價值1,200萬美元。（Dior）

雖然普羅大眾總覺得香水屬女士專利，但原來男性香水品牌代言人酬金一直「相當和味」，在今次Johnny Depp續約Dior Sauvage之前，男士香水最高價伐言人是Robert Pattinson的Dior Homme香水廣告，價值1,200萬美元。之後則是Brad Pitt與CHANEL No.5香水廣告，價值700萬美元，足見這個市場的潛力無限，大有作為。