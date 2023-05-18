專訪G-SHOCK發明者伊部菊雄：款式確實數量　CASIO也難以精準回答

【G-SHOCK 40周年】1980年代絕對是流行文化其中一個輝煌時代，事關許多影響世界的潮流名物：Caisio G-SHOCK、New Balance M1300及Nike Air Jordan等均在這數年間出現，如是者這些產物會先後踏入40周年慶生，叫潮流人忙（買）到不可開交。



今年是G-SHOCK 40周年，今次專訪設計者伊部菊雄，細說這經典腕錶的故事。



G-SHOCK 40周年慶生，發明者伊部菊雄親臨香港主持活動。（G-SHOCK）

論及2023年流行主調，當然以CASIO G-SHOCK最為注目，事關「G-SHOCK之父」伊部菊雄於四十年前憑藉無比創意和毅力，將良帶到世上，自此改變腕錶的潮流氣運。

「An Evolution of Toughness」於中環大館圓滿落幕。（G-SHOCK）

展覽展示多款G-SHOCK歷年經典手錶。（G-SHOCK）

亦圖文並茂講導G-SHOCK 40年來歷史發展。（G-SHOCK）

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《一物》有幸地跟伊部菊雄進行一對一訪談，「G-SHOCK之父」的創作心得、對日本電子工業之堅持、以至哪型號是他最愛，伊部菊雄都耐心地娓娓道來，絕對是Fans的福音。

《一物》頻道專訪G-SHOCK之父伊部菊雄。（攝影：歐嘉樂）

O：Object a 一物

K：Kikuo Ibe伊部菊雄

O：歲月如梭，不知不覺G-SHOCK便誕生40周年了，回想1983年發明之初，你有預計過G-SHOCK會發展到如此榮景嗎？

K：40周年的確是一個很長的時間，過程中發生了很多事情。打從一開始因為我跌破了父親送的腕錶，從而萌生製作出一隻不會跌壞的腕錶之念頭，創作初衷一直以勞動階層為本，希望為工人服務。可是往後發展，G-SHOCK卻成功打入了年青人、科技玩物和潮流服飾市場，這一切一切，實在是我當初從來沒有想過的。

伊部菊雄自言40年絕非一個短的日子。（攝影：歐嘉樂）

致力推陳出新是G-SHOCK成功之道。（攝影：歐嘉樂）

O：你認為是甚麼造就了G-SHOCK，令它成功打入年青人、科技玩物和潮流服飾市場？

K：首先我認為與時並進十分重要，G-SHOCK總致力迎合時代趨勢，從而推陳出新不同型號，並加入太陽能、藍芽、Sensor等各式各樣功能。

另外，聯乘、別注等企劃同樣至關重要，讓特別的配色、物料和圖案融入設計之中，那份新鮮感和想收藏的衝動，應該最是叫潮流愛好者著迷。

時至今日，許多別注G-SHOCK手錶已被炒至天價。（G-SHOCK）

村上隆G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM是G-SHOCK萬千迷最夢寐以求的第一神錶。（G-SHOCK）

O：正是聯乘和限定的腕錶，使到好些G-SHOCK近年在二手市場掀起炒風，一枚G-SHOCK FROGMAN GWF-1000TM已炒上天價，那麼你又樂意見到這種現象出現嗎？

K：問心如你要我直說的話，其實我並不太認同炒賣腕錶這一回事，不過現在經已是年青人世代了，他們對物事的價值觀自然有其自己一套見解和想法搵當他們買了特別版手錶喜歡自用抑或炒賣，皆是他們的個人權利，我們應該尊重。

G-SHOCK確實推出過款式的數量，我想連CASIO官方也難以精準地回答呢！ 「G-SHOCK之父」伊部菊雄

G-SHOCK歷年推出過的手錶系列。（Wikipedia）

40年間，伊部菊雄推算大概已推出過數千枚G-SHOCK手錶了。（攝影：歐嘉樂）

O：這四十年來CASIO共推出過幾多款G-SHOCK手錶？而每款你都有親自參與設計嗎？

K：確實推出過款式的數量，我想連CASIO官方也難以精準地回答呢！我推想大概有3,000至5,000款吧。至於是否每款我都有份參與其中？只能回答你我們公司可是有很多優秀設計師呢。

伊部菊雄：「我最愛的是初代1st Edition手錶，即DW-5000C。」（G-SHOCK）

伊部菊雄受訪當日也帶上初代G-SHOCK 1st Edition手錶。（攝影：歐嘉樂）

O：那眾多G-SHOCK之中，哪個型號是你的最愛？

K：我最愛的是初代1st Edition的DW-5000C，今次來香港見大家也是佩帶着相同的型號啊。

只要是Made in Japan的東西，無論是平是貴亦好，都會是對品質的信心保證。 「G-SHOCK之父」伊部菊雄

伊部菊雄認為Made in Japan的東西，不論平貴，都是品質的信心保證。（G-SHOCK）

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O：在你眼中，日本電子製品有何特別之處？

K：我認為不止是電子製品，凡只要是Made in Japan的東西，無論是平是貴亦好，都會是對品質的信心保證，因為我們總希望將作品做到最好，不負顧客的信任和支持。

O：可以透露一下未來CASIO G-SHOCK的發展大計嗎？會否有新作登場？

K：就讓我透露一點，CASIO G-SHOCK是一個永不停步的設計單位，2023年才迎接40周年，但我們設計團隊已著眼迎接50周年。故請Fans耐心等待吧，今年秋天G-SHOCK便會有全新Model登場了，請大家拭目以待。

伊部菊雄笑這香港男女變得有型漂亮得多了。（G-SHOCK）

O：最後想知道伊部先生今次來香港感覺如何？有甚麼說話想對香港Fans說？

K：今次是我疫情之後第一次來香港呢，好幾年不來，今次來到我發現香港的男生變得有型了很多，而女生則漂亮了很多！哈哈！



如果我對住日本的傳媒說這些話，他們一定會覺得我在「磨芝麻」，即是你們廣東話「擦鞋」的意思，但我希望你們不要認為我在「磨芝麻」，我可是真心這樣覺得的。

為慶祝G-SHOCK 40周年，品牌方面也特別推出數款「Remaster Black」黑魂系列別注手錶。（G-SHOCK）

G-SHOCK - Remaster Black_DWE-5657RE-1。（G-SHOCK）

為慶祝G-SHOCK 40周年，品牌特別推出4款「Remaster Black」黑魂系列別注手錶，分別為GA-114RE-1A、DWE-5657RE-1、DW-6640RE-1、GA-2140RE-1A，錶帶採用熱燙技術，印有過去四十年來 49款G-SHOCK經典型號的名字與面世年份。

GA-114RE-1A玻璃錶面其40分鐘位置，刻有星形標記，象徵40周年，甚有意義。而另外3款別注則分別配上星形按鈕、周年紀念標誌背光燈等等，極具收藏價值。